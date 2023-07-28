В Городищенском и Калачевском районах Волгоградской области продолжается тушение крупных ландшафтных пожаров, вспыхнувших накануне. Как сообщает V102.RU, общая площадь горения превышает 1000 гектаров.





— В Городищенском районе в 21.30 была объявлена локализация пожара. Площадь пожара составила 1000 гектаров травы и 150 гектаров смешанных лесных насаждений, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — В 23.50 объявлена ликвидация открытого горения.

В Калачевском районе с огненной стихией сражаются расчеты 39-й пожарно-спасательной части.

— В Калачевском районе объявлена локализация в 19.42. Площадь пожара составляет 30 гектаров, — добавили в областном главке МЧС. — На данный час полной ликвидации нет ни на одном из двух пожаров.

По сведениям собственного источника «Высоты 102» в экстренных службах, в Калачевском районе огонь с военного полигона перекинулся на лес в восьми километрах севернее Калача-на-Дону. На тушение брошены силы военных, пожарных и лесников.

По информации ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.

Видео и фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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