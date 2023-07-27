В Волгоградской области водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

В Ленинском районе Волгоградской области накануне в 15.30 водитель легковушки сбил насмерть пешехода. Как сообщает V102.RU, нарушитель скрылся с места происшествия.
— По предварительным данным, 52-летний водитель за рулем автомобилем Renault Logan двигался по дороге Ленинск — Каршевитое, где наезхал на 50-летнего пешехода, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
По уточненным сведениям областного главка МВД, в результате аварии пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. Водитель скрылся с места аварии, но был задержан экипажем ГАИ.
— От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения, — добавили в полицейском ведомстве.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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