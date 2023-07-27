В Волгоградской области водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

В Ленинском районе Волгоградской области накануне в 15.30 водитель легковушки сбил насмерть пешехода. Как сообщает V102.RU, нарушитель скрылся с места происшествия.

— По предварительным данным, 52-летний водитель за рулем автомобилем Renault Logan двигался по дороге Ленинск — Каршевитое, где наезхал на 50-летнего пешехода, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненным сведениям областного главка МВД, в результате аварии пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. Водитель скрылся с места аварии, но был задержан экипажем ГАИ.

— От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения, — добавили в полицейском ведомстве.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Читайте также:

В Волгограде мужчину перевернуло в воздухе после тарана «Газели»: видео

Волгоградцу запретили думать о езде и по суду забрали машину