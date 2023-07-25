Волгоградцу запретили думать о езде и по суду забрали машину

Центральный районный суд Волгограда приговорил 25-летнего местного жителя к 250 часам обязательных работ за пьяную езду. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прокуратуру области, также фигуранту дела запретили приближаться к автомобилям, а личный транспорт конфисковали.

— Прокуратура Центрального района Волгограда поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в содеянном мужчина признал в полном объеме. В ходе расследования автомобиль марки Lada Granta принадлежащий подсудимому, изъят сотрудниками полиции.

Суд установил, что волгоградец в 2022 году привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В июне этого года мужчина снова сель за руль нетрезвым. Теперь молодому человеку придется отработать 250 часов на обязательных работах. Также суд запретил волгоградцу заниматься деятельностью, связанной с управлениями ТС сроком на два года. Машину подсудимого, на которой он ехал пьяным, конфисковали в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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