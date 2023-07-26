Бухгалтера Иловлинской ЦРБ обвиняют в подлоге и мошенничестве на 2 млн рублей

Расследования 26.07.2023 12:47
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26.07.2023 12:47
Окончательное обвинение предъявлено бухгалтеру Иловлинской ЦРБ в Волгоградской области, передает V102.RU. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, расследование в отношении 57-летней женщины завершено. Уголовное дело будет направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Фигурантке уголовного дела инкриминируют ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия, обвиняемая, работая в должности бухгалтера ЦРБ, с января 2020 года по июнь 2021-го, вносила заведомо ложные сведения в реестр для зачисления стимулирующих выплат, занижая причитающиеся медицинским работникам суммы. При этом, как ранее сообщалось, в первичных учетных документах бухгалтером данные суммы отражались как выплаченные в полном объеме. Разницу она перечисляла на свой расчетный счет. Таким нечестным образом женщина присвоила более 2 миллионов 300 тысяч рублей, которыми в последующем распорядилась по собственному усмотрению. Уговлоное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
По словам Буяновой, обвиняемая полностью погасила ущерб, причиненный преступлением.
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