Бухгалтер Иловлинской ЦРБ присвоила 2,3 млн рублей стимулирующих выплат

После проверки в Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении бухгалтера Иловлинской ЦРБ. По сведениям официального представителя прокуратуры региона Оксаны Чередининой, сотрудница райбольницы начислила на свой счет 2,3 миллиона рублей, которые предназначались сотрудникам учреждения в качестве стимулирующих выплат.

– С 2020 по 2021 годы работавшая в должности бухгалтера жительница Иловлинского района вносила заведомо ложные сведения в реестр для зачисления стимулирующих выплат, занижая причитающиеся медицинским работникам суммы, – сообщила Черединина. – При этом в первичных учетных документах бухгалтером данные суммы отражались как выплаченные в полном объеме.

Разницу бухгалтер, с позором уволенная из больницы впоследствии, присваивала и тратила на собственные нужды.

По итогам проверки прокуратуры СУ СК России по Волгоградской области возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, а также по ч.1 ст. 292 УК РФ – служебный подлог.