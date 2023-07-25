Расследования

В Волгограде супруги утаили от государства 36 миллионов рублей налогов

Расследования 25.07.2023 16:19
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25.07.2023 16:19


В Волгограде супружеская пара обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 36 миллионов рублей. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, провернуть схему по укрытию от государства обязательных платежей решили 43-летний мужчина и его 44-летняя жена. 
Супруги возглавляли коммерческую организацию по оптовой торговле зерном в Котельниковском районе и однажды пришли к выводу, что  расходы предприятия по уплате налогов можно сократить. Фигурантов не смутило, что такие действия являются противозаконными. С целью увода выручки обвиняемые создали подконтрольную организацию, якобы ведущую аналогичную его предприятию самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. После чего организовали формальное перезаключение действующих договоров с контрагентами, но уже в якобы тех объемах, которые давали право применить упрощенный режим налогообложения.
Как установили следователи, такая преступная схема позволила коммерсантам сэкономить за период с 2018  по 2020 годы более 36 миллионов рублей. Фигурантам предъявлено окончательное обвинение, они уже ознакомились с материалами. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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