На кладбище в Волгограде пьяный за рулем проехался по могилам

В Волгоградской области за минувшие майские праздники в состоянии опьянения полицейским попались без малого 100 водителей. Как сообщили сегодня, 4 мая, в ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству «Высота 102», за руль пьяными садились не только мужчины, но и женщины. В одном из случаев водитель повредил несколько могил на Ворошиловском кладбище.

– За минувшие выходные и праздничные дни сотрудниками ГИБДД задержаны 97 нетрезвых водителей. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы. Транспортные средства помещены на специализированные стоянки, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Случай с повреждением могил на кладбище, уточняют полицейские, произошел 1 мая.

– 38-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, управляя с признаками опьянения автомобилем «УАЗ», совершил наезд на 7 мест захоронений на территории Ворошиловского кладбища. Сотрудниками ГИБДД водитель задержан, от всех видов освидетельствования отказался, приговором суда арестован на 15 суток за отказ от освидетельствования, – сообщили в пресс-службе главка МВД.

Всем водителям, на кого полицейскими составлены протоколы, грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если выяснится, что пьяная езда случается не впервые, нарушителям грозит уголовное наказание.

В ГИБДД просят быть внимательными не только водителей, но и пешеходов. Обо всех случаях неадекватного поведения водителей на дорогах, необходимо сообщать ближайшим нарядам ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8442) 93-77-75, 33-24-27.



