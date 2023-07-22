Волгоградская облдума закупила новую мебель на 700 тысяч

Напомним, осенью прошлого года аппарат Волгоградской облдумы намеревался купить новую мебель почти на 2 миллиона рублей. Планировалось приобрести 31 единицу мебели, в том числе стулья, офисные кресла, шкафы для документов и одежды, тумбы, письменные столы. Самыми дорогими предметами интерьера среди закупаемой мебели были два стола. Один стол предназначался для заседаний – его начальная цена составляла 192 тысячи рублей. Стоимость другого стола для переговоров была ниже - около 120 тысячи рублей.
Между тем, планы по приобретению новой партии мебели для областной думы вызвали возмущение жителей в соцсетях, а также в комментариях на сайте V102.RU, которое раскрыло планы депутатов по бытовому обустройству. Волгоградцы недоумевали, зачем тратить немалые деньги в такое нелегкое для страны время и выражали сомнения в том, что мебель в здании областной думы сильно износилась.
После скандала закупка была отменена без объяснения причин. Однако, как выяснилось, часть мебели из списка аннулированной закупки все же была приобретена.
Материал опубликован в рамках проекта "Настоящее без коррупции - основа развития региона"