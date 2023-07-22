Борьба с коррупцией

Волгоградская облдума закупила новую мебель на 700 тысяч

Борьба с коррупцией 22.07.2023 14:20
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22.07.2023 14:20


Аппарат Волгоградской областной думы заключил контракт на покупку партии новой мебели. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на товары для нужд регпарламента из бюджета  выделено 678940 рублей. На аукцион была подана единственная заявка от физического лица и контракт с предпринимателем Лавлинсковым А.А. был заключен по максимальной цене.
Согласно технической документации, Волгоградская областная дума приобрела четыре офисных кресла для руководителей с обивкой из натуральной кожи, 14 стульев на деревянном каркасе с экокожей, 7 офисных деревянных тумб, 1 шкаф для одежды, 7 шкафов для документов, 4 письменных стола, 4 офисных кресла для персонала.
Напомним, осенью прошлого года аппарат Волгоградской облдумы намеревался купить новую мебель почти на 2 миллиона рублей. Планировалось приобрести 31 единицу мебели, в том числе стулья, офисные кресла, шкафы для документов и одежды, тумбы, письменные столы.  Самыми дорогими  предметами  интерьера среди закупаемой мебели были  два стола. Один стол предназначался для заседаний – его начальная цена составляла 192 тысячи рублей. Стоимость другого стола для переговоров была ниже -  около 120 тысячи рублей.
Между тем, планы по приобретению новой партии мебели для областной думы вызвали  возмущение жителей  в соцсетях, а также в комментариях на сайте V102.RU, которое раскрыло планы депутатов по  бытовому обустройству. Волгоградцы недоумевали, зачем тратить немалые деньги в такое нелегкое для страны время и выражали сомнения в том, что мебель в здании областной думы сильно износилась.  
После скандала закупка была отменена без объяснения причин. Однако, как выяснилось, часть мебели из списка аннулированной закупки все же была приобретена.

Материал опубликован в рамках проекта "Настоящее без коррупции - основа развития региона"

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