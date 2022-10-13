Волгоградская облдума отменила закупку новой мебели на 1,8 млн рублей

Борьба с коррупцией 13.10.2022 13:34
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13.10.2022 13:34
Аппарат Волгоградской областной думы отменил закупку новой мебели почти на 2 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, закупка отменена по решению заказчика. Документ об отмене закупки пока не опубликован, поэтому причина неизвестна.
Напомним, в регпарламенте планировали приобрести 31 наименование мебели. Это – стулья, офисные кресла, шкафы для документов и одежды, тумбы, письменные столы.
Самыми дорогими предметами интерьера среди закупаемой мебели были два стола. Один стол предназначался для заседаний – его начальная цена составляла 192 тысячи рублей. Стоимость другого стола для переговоров была ниже - около 120 тысячи рублей.
Как указывалось в документах аукциона, новая мебель была необходима для "обеспечения государственных нужд Волгоградской областной думы".
Между тем, планы по приобретению новой партии мебели для областной думы вызвали возмущение жителей в соцсетях, а также в комментариях на сайте ИА «Высота 102», которое раскрыло планы депутатов по дальнейшему бытовому обустройству. Волгоградцы недоумевали, зачем тратить немалые деньги в такое нелегкое для страны время и выражали сомнения в том, что мебель в здании областной думы сильно износилась.
Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»
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