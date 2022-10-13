Борьба с коррупцией

Волгоградская облдума отменила закупку новой мебели на 1,8 млн рублей

Борьба с коррупцией 13.10.2022 13:34
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13.10.2022 13:34



Аппарат Волгоградской областной думы отменил закупку новой мебели почти на 2 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, закупка отменена по решению заказчика. Документ об отмене закупки пока не опубликован, поэтому причина неизвестна. 

Напомним, в регпарламенте планировали приобрести 31 наименование мебели. Это – стулья, офисные кресла, шкафы для документов и одежды, тумбы, письменные столы.

Самыми дорогими  предметами  интерьера среди закупаемой мебели были  два стола. Один стол предназначался для заседаний – его начальная цена составляла 192 тысячи рублей. Стоимость другого стола для переговоров была ниже -  около 120 тысячи рублей.

Как указывалось  в документах аукциона, новая мебель была необходима для "обеспечения государственных нужд Волгоградской областной думы".

Между тем, планы по приобретению новой партии мебели для областной думы вызвали  возмущение жителей  в соцсетях, а также в комментариях на сайте ИА «Высота 102», которое раскрыло планы депутатов по дальнейшему бытовому обустройству. Волгоградцы недоумевали, зачем тратить немалые деньги в такое нелегкое для страны время и выражали сомнения в том, что мебель в здании областной думы сильно износилась. 

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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