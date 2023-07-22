Суд в Волгограде арестовал троих отморозков, избивших и расстрелявших девушку

Напомним,
Советский суд Волгограда избрал меру пресечения троим парням, подозреваемым в разбойном нападении на девушку у Волгоградского кооперативного института. Об этом сообщил V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области. Отморозки, жестоко избившие и расстрелявшие девушку, останутся под стражей до 20 сентября. Постановление суда не вступило в законную силу.
ночью 19 июля 2023 года двое несовершеннолетних и 18-летний Р. совершили разбойное нападение на 19-летнюю В. у дома №37 по ул. Районная в Волгограде. Фигуранты избили потерпевшую бейсбольными битами и несколько раз выстрелили в неё из пневматического пистолета. После чего забрали принадлежащие девушке денежные средства в размере 9 300 рублей и мобильный телефон и скрылись с места преступления. В результате нападения потерпевшей причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, пулевых ранений плеча, грудной клетки и бедра.
Кроме того, как полагает следствие, в этот же день один из несовершеннолетних подозреваемых совершил ещё одно разбойное нападение на ул. Чебышева в Советском районе Волгограда, открыто похитив у потерпевшего денежные средства в размере 4 000 рублей. При этом для совершения преступления подозреваемый также использовал пневматический пистолет.
Между тем, по сведениям источника V102.RU, один из участников нападения снимал истязания жертвы на телефон. Кадры поражают своей жестокостью и цинизмом.