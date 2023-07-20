В Волгограде студенты избили битой и расстреляли 19-летнюю девушку

Происшествия 20.07.2023 11:17
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20.07.2023 11:17
Полицейские задержали двоих 16-летних студентов колледжа и их 18-летнего приятеля из Астраханской области по подозрению в разбойном нападении на 19-летнюю девушку. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, преступление было совершено накануне, 19 июля, на улице Районная в Советском районе Волгограда.
Установлено, что юные преступники отобрали у девушки 9 тысяч рублей и мобильный телефон и едва не убили.
- Злоумышленники избили ее бейсбольной битой и произвели в потерпевшую несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет. Девушка госпитализирована, - сообщили в главке.
У задержанных изъят пневматический пистолет и бита.
В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Известно, что несовершеннолетние участники этого разбоя ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов.
По версии следствия, девушка просто проходила мимо. Нападавшие повалили ее на землю, нанесли ей множественные удары по голове и телу, в том числе бейсбольной битой, а также произвели в нее более 10 выстрелов из пневматического пистолета. Потом они скрылись с деньгами и телефоном, который забрали у потерпевшей.
Также установлено, что за несколько часов до этого нападения фигуранты совершили грабеж, отрыто похитив имущество у 36-летнего жителя Советского района города Волгограда. Мужчина сообщил, что на улице Чебышева к нему подошли трое неизвестных, попросили прикурить, выхватили из сумки деньги в сумме 4500 рублей и скрылись.
Сейчас подозреваемые задержаны в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении троих фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.
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