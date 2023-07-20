Бастрыкину доложат о гибели 14-летнего подростка под Волгоградом

Расследования 20.07.2023 07:52
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20.07.2023 07:52
Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели несовершеннолетнего в Волгоградской области. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на СК РФ.
Напомним, 18 июля в Суровикино погиб 14-летний подросток. Выяснилось, что в ходе выяснения отношений подростка с его 18-летним знакомым последний нанес мальчику удар кулаком в грудь. Сразу после этого потерпевший потерял сознание и скончался до прибытия медицинских работников. По предварительной версии, причиной смерти подростка стала тупая травма груди, которая привела к внутреннему кровоизлиянию.Руководитель СУ СК по Волгоградской области Василий Семенов подготовит доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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