Под Волгоградом на улице убили 14-летнего подростка

Происшествия 19.07.2023 11:48
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19.07.2023 11:48
В Волгоградской области в результате уличной ссоры погиб 14-летний подросток. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство взяло на контроль ход процессуальный проверки, которая проводится по факту смерти мальчика.
На данный момент установлено, что ссора между потерпевшим и 18-летним жителем произошла 18 июля в 20:45 в городе Суровикино на улице Оржоникидзе. В результате подросток получил удар в область грудной клетки, который оказался смертельным.
- От полученной в результате удара травмы мальчик скончался на месте происшествия. По предварительным данным причиной смерти явилась тупая травма грудной клетки, - уточнила Черединина.
На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выезжал прокурор Суровикинского района Волгоградской области Станислав Деревянченко.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что Суровикинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по факту смерти 14-летнего подростка, по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).
По данным следствия, 18 июля подросток встретился в парке в мкр.1 Суровикино со своим 18-летним знакомым. Во время общения между юношами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес мальчику удар кулаком в грудь. Подросток потерял сознание и скончался до прибытия медицинских работников. Причиной смерти школьника, по предварительным данным, явилась тупая травма груди с развитием внутреннего кровотечения.
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