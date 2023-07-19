Происшествия

Под Волгоградом на улице убили 14-летнего подростка

Происшествия 19.07.2023 11:48
0
19.07.2023 11:48


В Волгоградской области в результате уличной ссоры погиб 14-летний подросток. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство взяло на контроль ход процессуальный проверки, которая проводится по факту смерти мальчика.
На данный момент установлено, что ссора между потерпевшим и 18-летним жителем произошла 18 июля в 20:45 в городе Суровикино на улице Оржоникидзе. В результате подросток получил удар в область грудной клетки, который оказался смертельным.
- От полученной в результате удара травмы мальчик скончался на месте происшествия. По предварительным данным причиной смерти явилась тупая травма грудной клетки, - уточнила Черединина.
На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выезжал прокурор Суровикинского района Волгоградской области Станислав Деревянченко.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что Суровикинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по факту смерти 14-летнего подростка, по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).
По данным следствия, 18 июля подросток встретился в парке в мкр.1 Суровикино со своим 18-летним знакомым. Во время общения между юношами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес мальчику удар кулаком в грудь. Подросток потерял сознание и скончался до прибытия медицинских работников. Причиной смерти школьника, по предварительным данным, явилась тупая травма груди с развитием внутреннего кровотечения.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
19.07.2023 11:05
Происшествия 19.07.2023 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2023 10:31
Происшествия 19.07.2023 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2023 09:59
Происшествия 19.07.2023 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2023 09:51
Происшествия 19.07.2023 09:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2023 09:25
Происшествия 19.07.2023 09:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2023 21:52
Происшествия 18.07.2023 21:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2023 17:42
Происшествия 18.07.2023 17:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2023 15:51
Происшествия 18.07.2023 15:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2023 13:55
Происшествия 18.07.2023 13:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2023 10:15
Происшествия 18.07.2023 10:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2023 21:31
Происшествия 17.07.2023 21:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2023 19:07
Происшествия 17.07.2023 19:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2023 17:18
Происшествия 17.07.2023 17:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2023 13:43
Происшествия 17.07.2023 13:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2023 11:22
Происшествия 17.07.2023 11:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:57
Tele2 запускает онлайн-гид по летуСмотреть фотографии
15:52
Стали угрожать: опубликовано видео нападения зоозащитников на собачий приют в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:45
На юге Волгограда появилась новая автобусная остановкаСмотреть фотографии
14:49
Волгоградцы могут выиграть 3 млн рублей на олимпиаде по программированиюСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области подписано соглашение с временным регоператором по обращению с ТКОСмотреть фотографии
14:14
Полиция начала проверку после нападения неизвестных на собачий приют в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:54
В Ворошиловском районе Волгограда Концессии устранили течь на водоводеСмотреть фотографии
12:49
Волгоград переименуют в Сталинград 3 сентябряСмотреть фотографии
12:00
Росприроднадзору снова отказали в иске против компании «Сады Придонья»Смотреть фотографии
11:48
Под Волгоградом на улице убили 14-летнего подросткаСмотреть фотографии
11:05
Была на дороге одна. На волгоградской трассе насмерть сбили женщинуСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде ночью мужчина бросился под колеса машины: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Группа неизвестных напала на собачий приют в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
Zavod 15/30: В Волгограде запускают новое бизнес-пространствоСмотреть фотографии
09:51
«Выводили инвалидов и детей»: под Волгоградом автобус с пассажирами вылетел в кюветСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
В Волгограде на шоссе Авиаторов мужчина разбил лицоСмотреть фотографии
09:01
В Волгоградской области 19 июля прогремят грозы и пронесется ураганСмотреть фотографии
07:31
«Караулим воду и живем как зомби»: жители волгоградского поселка страдают от дефицита водыСмотреть фотографииCмотреть видео
21:52
За свалку отходов под Волгоградом возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
21:24
ФАП по нацпроекту построили для селян в ЗаволжьеСмотреть фотографии
20:49
Елена Исинбаева избежала санкций МОК за отсутствие поддержки СВОСмотреть фотографии
20:13
В Волгограде сменили начальника городского УМВДСмотреть фотографии
18:39
Водитель, моряк и продавец из Волгоградской области рассказали о буднях и подвигах СВОСмотреть фотографии
17:42
Два водителя поплатились за проезд на красный свет в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
Ресурсы для IT-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele2Смотреть фотографии
15:51
На трассе Р-228 под Волгоградом столкнулись три транзитных автомобиляСмотреть фотографии
15:15
За продление параллельного импорта выступают 65% жителей ЮФОСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде теневой банкир заработал на клиентах 14 млн рублейСмотреть фотографии
14:22
«Динамо-Синара» идёт в лидерах чемпионата России по пляжному гандболуСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде пожарные и полиция проверяют спа-комплекс AtelierСмотреть фотографии
 