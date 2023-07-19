Расследования

Стали угрожать: опубликовано видео нападения зоозащитников на собачий приют в Волгограде

Расследования 19.07.2023 15:52
0
19.07.2023 15:52




Появилось видео скандального визита группы зоозащитников на участок отлова собак в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, на кадрах видно, как около десятка женщин подходят к воротам приюта, а через некоторое время открывают дверь и они заходят на территорию. 
Ветеринарный врач МБУ «Северное» Анастасия Цыплакова до сих пор не может прийти в себя от произошедшего. 
- Я была на рабочем месте, был обеденный перерыв, я уже работала с документами, когда ворвались женщины, стали оскорблять меня, угрожать, вести себя неадекватно. Они не шли на конструктивный диалог совсем. Я очень испугалась. Хорошо, что подошел охранник и вызвал полицию, - с содроганием вспоминает события вчерашнего дня девушка. 
Напомним, как сообщало V102.RU, инцидент произошел 18 июля на территории приюта в Ворошиловском районе. В администрации Волгограда рассказали, что группа неизвестных граждан проникла на территорию приюта, ворвалась в служебные помещения учреждения, где в то время находились ветеринарный врач и несколько сотрудников. 
- Представившиеся волонтерами люди с использованием нецензурной брани высказывали угрозы и оскорбления сотрудникам службы, -пояснили в мэрии. - На базу службы незамедлительно был вызван наряд полиции, группа лиц покинула территорию режимного объекта только после приезда правоохранительных органов. 
По факту случившегося сотрудники муниципальной службы отлова написали заявления в полицию. Они просят провести проверку по факту несогласованного проникновения на территорию службы. 
В то же время, как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, заявление в полицию написали и представители другой стороны. Так, они просили правоохранительные органы выяснить судьбу щенков, выловленных на территории Красноармейского района в июне этого года. В настоящее время по всем заявлениям полицейские проводят проверку.
В мэрии уточнили, что ворвавшиеся на территорию учреждения люди, назвавшие себя волонтерами, не сообщили, с каким благотворительным фондом или приютом они сотрудничают. Между тем, работающие с муниципальным учреждением волгоградские зоозащитники считают, что настоящие волонтеры должны вести открыто и прозрачно, чтобы им доверяли.
– Во  многих городах есть люди, которые называют себя волонтерами и открывают сбор средств на содержание животных. В среднем на лечение одной собаки можно собрать до 100 тысяч рублей в день. Если это делают незарегистрированные организации, есть риск, что эти деньги осядут на счетах физических лиц, которые не несут ответственности за их использование и не предоставляют отчет о расходах, - прокомментировала ситуацию Галина Дементьева, руководитель частного приюта для бездомных животных «Мы в ответе».
- Такие неофициальные волонтеры постепенно все больше чувствуют свою безнаказанность, что порой приводит к ситуациям, когда в соцсетях, а в вопиющих случаях и в реальной жизни они начинают проявлять агрессию ко всем, в ком ощущают конкуренцию или угрозу для своей деятельности. В том числе в орбиту угроз попадают пользующиеся большим доверием людей некоммерческие фонды, официальные частные и государственные приюты, - считает руководитель приюта. 
Неравнодушным к судьбе животных волгоградцам и желающим им помочь Галина советует сотрудничать только с официальными приютами и фондами, а также добросовестным волонтерам, которые отчитываются о расходовании средств. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
19.07.2023 14:14
Расследования 19.07.2023 14:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2023 14:39
Расследования 18.07.2023 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2023 12:06
Расследования 18.07.2023 12:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2023 17:43
Расследования 17.07.2023 17:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2023 11:37
Расследования 17.07.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2023 17:05
Расследования 16.07.2023 17:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2023 13:34
Расследования 15.07.2023 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2023 09:43
Расследования 15.07.2023 09:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2023 19:13
Расследования 14.07.2023 19:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2023 12:33
Расследования 14.07.2023 12:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2023 11:12
Расследования 14.07.2023 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.07.2023 10:06
Расследования 14.07.2023 10:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2023 16:45
Расследования 13.07.2023 16:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2023 14:25
Расследования 13.07.2023 14:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.07.2023 14:33
Расследования 12.07.2023 14:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:57
Tele2 запускает онлайн-гид по летуСмотреть фотографии
15:52
Стали угрожать: опубликовано видео нападения зоозащитников на собачий приют в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:45
На юге Волгограда появилась новая автобусная остановкаСмотреть фотографии
14:49
Волгоградцы могут выиграть 3 млн рублей на олимпиаде по программированиюСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области подписано соглашение с временным регоператором по обращению с ТКОСмотреть фотографии
14:14
Полиция начала проверку после нападения неизвестных на собачий приют в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:54
В Ворошиловском районе Волгограда Концессии устранили течь на водоводеСмотреть фотографии
12:49
Волгоград переименуют в Сталинград 3 сентябряСмотреть фотографии
12:00
Росприроднадзору снова отказали в иске против компании «Сады Придонья»Смотреть фотографии
11:48
Под Волгоградом на улице убили 14-летнего подросткаСмотреть фотографии
11:05
Была на дороге одна. На волгоградской трассе насмерть сбили женщинуСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде ночью мужчина бросился под колеса машины: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Группа неизвестных напала на собачий приют в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
Zavod 15/30: В Волгограде запускают новое бизнес-пространствоСмотреть фотографии
09:51
«Выводили инвалидов и детей»: под Волгоградом автобус с пассажирами вылетел в кюветСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
В Волгограде на шоссе Авиаторов мужчина разбил лицоСмотреть фотографии
09:01
В Волгоградской области 19 июля прогремят грозы и пронесется ураганСмотреть фотографии
07:31
«Караулим воду и живем как зомби»: жители волгоградского поселка страдают от дефицита водыСмотреть фотографииCмотреть видео
21:52
За свалку отходов под Волгоградом возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
21:24
ФАП по нацпроекту построили для селян в ЗаволжьеСмотреть фотографии
20:49
Елена Исинбаева избежала санкций МОК за отсутствие поддержки СВОСмотреть фотографии
20:13
В Волгограде сменили начальника городского УМВДСмотреть фотографии
18:39
Водитель, моряк и продавец из Волгоградской области рассказали о буднях и подвигах СВОСмотреть фотографии
17:42
Два водителя поплатились за проезд на красный свет в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
Ресурсы для IT-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele2Смотреть фотографии
15:51
На трассе Р-228 под Волгоградом столкнулись три транзитных автомобиляСмотреть фотографии
15:15
За продление параллельного импорта выступают 65% жителей ЮФОСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде теневой банкир заработал на клиентах 14 млн рублейСмотреть фотографии
14:22
«Динамо-Синара» идёт в лидерах чемпионата России по пляжному гандболуСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде пожарные и полиция проверяют спа-комплекс AtelierСмотреть фотографии
 