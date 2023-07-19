









Появилось видео скандального визита группы зоозащитников на участок отлова собак в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, на кадрах видно, как около десятка женщин подходят к воротам приюта, а через некоторое время открывают дверь и они заходят на территорию. Появилось видео скандального визита группы зоозащитников на участок отлова собак в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, на кадрах видно, как около десятка женщин подходят к воротам приюта, а через некоторое время открывают дверь и они заходят на территорию.

Ветеринарный врач МБУ «Северное» Анастасия Цыплакова до сих пор не может прийти в себя от произошедшего. Ветеринарный врач МБУ «Северное» Анастасия Цыплакова до сих пор не может прийти в себя от произошедшего.

Напомним, как сообщало V102.RU, инцидент произошел 18 июля на территории приюта в Ворошиловском районе. В администрации Волгограда рассказали, что группа неизвестных граждан проникла на территорию приюта, ворвалась в служебные помещения учреждения, где в то время находились ветеринарный врач и несколько сотрудников. Напомним, как сообщало V102.RU, инцидент произошел 18 июля на территории приюта в Ворошиловском районе. В администрации Волгограда рассказали, что группа неизвестных граждан проникла на территорию приюта, ворвалась в служебные помещения учреждения, где в то время находились ветеринарный врач и несколько сотрудников.

- Представившиеся волонтерами люди с использованием нецензурной брани высказывали угрозы и оскорбления сотрудникам службы, -пояснили в мэрии. - На базу службы незамедлительно был вызван наряд полиции, группа лиц покинула территорию режимного объекта только после приезда правоохранительных органов. - Представившиеся волонтерами люди с использованием нецензурной брани высказывали угрозы и оскорбления сотрудникам службы, -пояснили в мэрии. - На базу службы незамедлительно был вызван наряд полиции, группа лиц покинула территорию режимного объекта только после приезда правоохранительных органов.

По факту случившегося сотрудники муниципальной службы отлова написали заявления в полицию. Они просят провести проверку по факту несогласованного проникновения на территорию службы. По факту случившегося сотрудники муниципальной службы отлова написали заявления в полицию. Они просят провести проверку по факту несогласованного проникновения на территорию службы.

В то же время, как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, заявление в полицию написали и представители другой стороны. Так, они просили правоохранительные органы выяснить судьбу щенков, выловленных на территории Красноармейского района в июне этого года. В настоящее время по всем заявлениям полицейские проводят проверку. В то же время, как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, заявление в полицию написали и представители другой стороны. Так, они просили правоохранительные органы выяснить судьбу щенков, выловленных на территории Красноармейского района в июне этого года. В настоящее время по всем заявлениям полицейские проводят проверку.

В мэрии уточнили, что ворвавшиеся на территорию учреждения люди, назвавшие себя волонтерами, не сообщили, с каким благотворительным фондом или приютом они сотрудничают. Между тем, работающие с муниципальным учреждением волгоградские зоозащитники считают, что настоящие волонтеры должны вести открыто и прозрачно, чтобы им доверяли.

– Во многих городах есть люди, которые называют себя волонтерами и открывают сбор средств на содержание животных. В среднем на лечение одной собаки можно собрать до 100 тысяч рублей в день. Если это делают незарегистрированные организации, есть риск, что эти деньги осядут на счетах физических лиц, которые не несут ответственности за их использование и не предоставляют отчет о расходах, - прокомментировала ситуацию Галина Дементьева, руководитель частного приюта для бездомных животных «Мы в ответе».

- Такие неофициальные волонтеры постепенно все больше чувствуют свою безнаказанность, что порой приводит к ситуациям, когда в соцсетях, а в вопиющих случаях и в реальной жизни они начинают проявлять агрессию ко всем, в ком ощущают конкуренцию или угрозу для своей деятельности. В том числе в орбиту угроз попадают пользующиеся большим доверием людей некоммерческие фонды, официальные частные и государственные приюты, - считает руководитель приюта.

Неравнодушным к судьбе животных волгоградцам и желающим им помочь Галина советует сотрудничать только с официальными приютами и фондами, а также добросовестным волонтерам, которые отчитываются о расходовании средств. Неравнодушным к судьбе животных волгоградцам и желающим им помочь Галина советует сотрудничать только с официальными приютами и фондами, а также добросовестным волонтерам, которые отчитываются о расходовании средств.





- Я была на рабочем месте, был обеденный перерыв, я уже работала с документами, когда ворвались женщины, стали оскорблять меня, угрожать, вести себя неадекватно. Они не шли на конструктивный диалог совсем. Я очень испугалась. Хорошо, что подошел охранник и вызвал полицию, - с содроганием вспоминает события вчерашнего дня девушка.