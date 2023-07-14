Экология

С нефтебазы в Волгоградской области требуют 9 млн рублей за утечку топлива

Экология 14.07.2023 10:30
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14.07.2023 10:30


Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с ООО «Михайловское» более 9 миллионов рублей ущерба от загрязнения почвы в результате утечки топлива. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, происшествие было зафиксировано в Нехаевском районе.
-  Было установлено, что на земельном участке в хуторе Успенка Нехаевского района Волгоградской области произошла утечка дизельного топлива с территории нефтебазы ООО «Михайловское», - сообщили в управлении. - Общая площадь загрязнения оставила 732 кв.м.
По результатам лабораторных исследований специалисты установили наличие превышений загрязняющих веществ, таких как нефтепродукты и фенолы летучие. Был рассчитан ущерб и предъявлен для добровольной оплаты в установленный законом срок, но ООО «Михайловское» оплату не произвело. Тогда специалисты Росприроднадзора обратились в суд, который удовлетворил требования межрегионального управления. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.
Кроме того, в отношении должностных лиц ООО «Михайловское» материалы направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам ст.ст. 246, 254 УК РФ.
Фото:  межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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