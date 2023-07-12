Политика

Депутаты уволили главу района в Волгоградской области

Политика 12.07.2023 21:08
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12.07.2023 21:08


Сегодня, 12 июля, депутаты Серафимовичской районной думы в Волгоградской области отправили в досрочную отставку главу района Сергея Пономарева, сообщает V102.RU.
Основанием для такого решения послужило заявление главы о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Что стало причиной этого – не сообщается.
Сергей Пономарев решил уволиться за несколько дней до своего 56-летия.
Он возглавлял район с августа 2016 года. Пономарев является членом «Единой России», секретарем местного отделения партии.
Глава Серафимовичского района назначается на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса сроком на 5 лет. Глава подконтролен и подотчетен думе, представляет депутатам ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных думой.
Фото: реготделения партии «Единая Россия»

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