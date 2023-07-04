Происшествия

Ушел рано утром. В Волгограде на диком пляже утонул мужчина

Происшествия 04.07.2023 15:02
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04.07.2023 15:02


В Тракторозаводском районе в микрорайоне Спартановка сегодня, 4 июля, из воды вытащили тело мужчины. Как сообщает V102.RU, погибший рано утром отправился на пляж. 

— 4 июля 2023 года в следственный отдел по Тракторозаводкому району поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Волга недалеко от дома № 4 по улице Грамши тела мужчины, который днем во время купания в присутствии очевидцев нырнул в воду и пропал, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Очевидцы смогли извлечь тело мужчины на берег. Труп без повреждений и признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия в результате утопления. Организована проверка. 

Известно, что погибшему было далеко за 70 лет. Мужчина проживал в одном из домов по улице Менжинского. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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