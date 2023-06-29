



Купальный сезон в Волгоградской области только начался, а счет трагедиям на воде уже открыт. Всего за месяц в регионе утонули семь человек, трое из них – дети, сообщает ИА «Высота102».

В начале июня река Терса унесла жизнь 60-летнего жителя Еланского района. Спустя две недели еще одна трагедия разыгралась в Волжском. Со дна Ахтубы подняли тело 14-летнего школьника, который на глазах своего приятеля скрылся под водой и не вынырнул. На пляже города-спутника утонул и 17-летний кикбоксер. Пока подруга спортсмена дошла до дежуривших рядом спасателей, его унесло сильным течением. На этой неделе в Волгограде погиб студент из Индонезии. Вместе со своими приятелями иностранец купался на «диком» пляже.





Не знаешь броду – не суйся в воду. Эта народная мудрость могла бы уберечь от беды многих волгоградцев. Несмотря на дефицит официальных пляжей, отдыхающим не советуют купаться в «диких» местах. Злую шутку могут сыграть неровное дно и ямы, сильное течение или воронки.

– Летом прошлого года в Волгоградской области утонул 21 человек, пятеро из которых – дети. Купальный сезон -2023 только начался, однако в регионе зарегистрировано уже семь трагических случаев. К сожалению, вода унесла жизни троих детей, – рассказали ИА «Высота 102» в ГКУ «Служба спасения».

Даже проверенный и безопасный пляж не гарантирует спокойного отдыха пьяным компаниям. Волгоградские спасатели отмечают, что многие утонувшие заходили в воду подшофе.

– В группе риска находится абсолютно каждый. Ведь чаще всего человек тонет не потому, что не умеет плавать, а потому, что поддается панике. Но, конечно же, особое внимание на отдыхе стоит уделять детям – оставлять их без присмотра крайне опасно. В печальную статистику рискуют попасть и люди с хроническими заболеваниями. Нередко у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы прямо в воде случается инфаркт. Но при соблюдении правил безопасности, риски снижаются, – говорят специалисты.

Точкой невозврата для отдыхающих на пляже волгоградцев становятся и необдуманные прыжки в воду. Пациентов с травмой ныряльщика в больницах города и области принимают едва ли не каждое лето.

– Если не знать глубины и рельефа дна, при нырке можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, потерять сознание, получить серьезную травму позвоночника или даже погибнуть, – предупреждают спасатели. – Прыгать в воду запрещено и с лодок, катеров, причалов.

Каким бы уверенным в своих силах не был пловец, «уходить» за буйки смертельно опасно из-за непредвиденной встречи с катером или лодкой. Неоправданным риском спасатели также называют плавание на досках, бревнах или надувных камерах. Напомним, что два года назад подручное плавсредство привело к трагедии в Суровикинском районе. Зацепившись за бревно, одиннадцатилетние близняшки купались на мелководье вместе с братом. Когда же ствол понесло на глубину, дети попытались добраться до берега, но ушли под воду. Спасти удалось лишь 9-летнего мальчика.

– За границей заплыва могут быть ямы или места с сильным течением. Там же двигаются катера, гидроциклы и лодки, подплывать к которым строго запрещено – в этом случае человек рискует попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью, – напоминают сотрудники Службы спасения. – Избежать несчастного случая помогут несколько простых правил. Перед погружением сделайте легкую разминку и заходите в воду постепенно. Не прыгайте и не забегайте в водоем после долгого отдыха на солнце – при резком охлаждении происходит рефлекторное сокращение мышц, что приводит к остановке дыхания и сердца. Вода не прощает ошибок, и печальная статистика – прямое тому подтверждение. Каждый год в водоемах погибает более 10 тысяч человек. При этом четверть тонущих составляют дети до 16 лет. Для предотвращения беды правила безопасного отдыха на воде важно не только знать, но и соблюдать.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»