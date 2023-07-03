В Волгоградской области к трем с половиной годам колонии общего режима приговорили владельца частного дома, в котором в ноябре 2021 года в результате отравления угарным газом скончались трое мужчин. Трагедия, напомним, разыгралась в поселке Котлубань Городищенского района.

– В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела в поселке Котлубань Городищенского района сдал в аренду частный жилой дом с технически неисправным газовым оборудованием и отсутствующей системой вентиляции. В результате работы в таких условиях отопительного котла и проточного газового водонагревателя 31 октября 2021года в помещении произошло накопление угарного газа, что привело к гибели арендатора и двоих его знакомых, – сообщила представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокурором Городищенского района Татьяной Ивлиевой.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в Городищенский район Волгоградской области двое мужчин приехали из Республики Чувашия , еще один – из Иркутской области. В поселке Котлубань они, являясь сотрудниками коммерческой организации, строили цех. На время работы погибшие заключили возмездный договор аренды частного дома с фигурантом уголовного дела.

– Городищенский районный суд признал 33-летнего хозяина дома виновным в совершении по ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения гособвинения суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам л колонии общего режима. Фигурант уголовного дела взят под стражу в зале суда, – сообщила ИА «Высота 102» Оксана Черединина.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.