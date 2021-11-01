Расследования

СК расследует смерть троих рабочих под Волгоградом

Расследования 01.11.2021 12:42
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01.11.2021 12:42


Следственный комитет России по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих, которые приехали в регион на стройку из Чувашии и Иркутской области. Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, тела мужчин обнаружил 31 октября в поселке Котлубань один из сотрудников фирмы, которая строит цех в Городищенском районе. 
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерти более двух лиц).
Следствием установлено, что двое уроженцев республики Чувашия, а также уроженец Иркутской области прибыли на территорию Волгоградской области на работу в коммерческую организацию, осуществляющую строительство цеха в поселке Котлубань. Для проживания в поселке мужчины заключили возмездный договор аренды частного домовладения.
По предварительным данным, причиной смерти мужчин явилось отравление угарным газом. Установлено, что газовое оборудование, обеспечивающее в домовладении подачу отопления и горячего водоснабжения, было технически неисправным, в результате чего в жилое помещение поступал природный газ. Кроме того, вентиляционные каналы, оборудованные в нарушение правил и норм техники безопасности, не обеспечили свободный выход продуктов сгорания через вытяжные устройства.  

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