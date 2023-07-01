Работа будет: стали известны зарплаты директоров центров занятости Волгоградской области





Руководители центров занятости Волгоградской области опубликовали данные о зарплатах за 2022 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на размещенную на сайте администрации Волгоградской области информацию, в среднем зарплата руководителей ЦЗН составляла в прошлом году от 50 до 60 тысячи рублей. Самая высокая зарплата была у руководителя центра занятости населения города Волгограда Натальи Родионовой – 89,2 тысячи рублей в месяц. Меньше всего получал директор центра занятости населения Палласовского района Валерий Смирнов – 47,4 тысячи рублей. Руководители центров занятости Волгоградской области опубликовали данные о зарплатах за 2022 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на размещенную на сайте администрации Волгоградской области информацию, в среднем зарплата руководителей ЦЗН составляла в прошлом году от 50 до 60 тысячи рублей. Самая высокая зарплата была у руководителя центра занятости населения города Волгограда Натальи Родионовой – 89,2 тысячи рублей в месяц. Меньше всего получал директор центра занятости населения Палласовского района Валерий Смирнов – 47,4 тысячи рублей.

Среди высокооплачиваемых руководителей ЦЗН региона – и директор учреждения в Волжском. Алексей Кузьминский получал 71,1 тысячи рублей в месяц. Директор центра в Михайловке Владимир Свиридов зарабатывал в прошлом году 62,1 тысячи. Полина Лестева, директор ЦЗН во Фролово, получала 64,1 тысячи рублей.Средняя зарплата Татьяны Кузнецовой, руководителя ЦЗН Киквидзенского района, составляла в прошлом году 63,8 тысячи рублей.Руководитель ЦЗН Среднеахтубинского района Татьяна Дуркина получала в месяц 54 тысячи рублей. Директор центра занятости Урюпинского района Александр Шмыков зарабатывал 56,9 тысячи рублей.При этом зарплаты заместителей директоров и главных бухгалтеров были в основном ниже, чем у руководства, за редким исключением. Например, главбух центра занятости Михайловки Геннадий Синицкий получал больше своего начальника – 68,1 тысячи.