Информационному агентству «Высота 102» стали известны обстоятельства, предшествовавшие дорожно-транспортному происшествию в Городищенском районе Волгоградской области, в результате которого вечером 28 июня скончались водитель Volkswagen Polo и «ВАЗа». Сидевший за рулем отечественной легковушки 41-летний мужчина, как выяснилось, перед аварией сжег собственный дом и угнал «семерку». Не исключено, что на встречной полосе федеральной трассы он оказался сознательно.

После публикации о дорожно-транспортном происшествии на трассе в редакцию «Высоты 102» обратились жители поселка Ерзовка Городищенского района, сообщившие, что накануне вечером на улице Ленина сгорел частный дом. По версии читателей информагентства, за рулем «ВАЗ-2107» мог находиться хозяин сгоревшей постройки.

– По крайней мере, все сходится. Пожар на нашей улице произошел около семи часов вечера накануне. Спустя примерно час от автомастерской на нашей же улице угнали машину, а еще примерно через час произошло ДТП, в котором погиб, похоже, хозяин сгоревшего дома Александр, – рассказали жители поселка корреспондентам ИА «Высота 102». – В последнее время у него были натянутые отношения с супругой из-за регулярных пьянок.

Информация о пожаре в Ерзовке подтверждается сводкой ГУ МЧС России по Волгоградской области за прошедшие сутки. Так, по данным спасателей, в 19.09 28 июня на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в частном доме.

– В рабочем поселке Ерзовка горела деревянная обрешетка кровли дома по всей площади и домашние вещи, – сообщают в региональном МЧС России. – Пожарные расчеты 65-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19.33. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Сведения о том, что попавший в ДТП автомобиль был угнан, редакция «Высоты 102» попросила подтвердить или опровергнуть в ГУ МВД России по Волгоградской области. В пресс-службе главка полиции подтвердили, что разбившаяся «семерка» принадлежала жителю Волгограда. Кроме того, в полиции подтвердили и тот факт, что погибший водитель сжег свой собственный дом.

– В ходе проверки по факту пожара в Ерзовке установлено, что 41-летний мужчина совершил поджог своего домовладения, после чего совершил угон автомобиля «ВАЗ-2107» и в 21.16, управляя данным транспортным средством, следуя по федеральной автодороге в сторону Калача-на-Дону, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении Volkswagen Polo, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате ДТП водители от полученных травм скончались на месте.

В главке МВД уточняют, что по описанным фактам возбуждены уголовные дела: ч.3 ст.264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, ч.2 ст.167 УК РФ – умышленное повреждение или уничтожение имущества, совершенное путем поджога, ч.1 ст.166 УК РФ – угон.

Официально информация о том, что угнавший «ВАЗ» житель Ерзовки сознательно выехал на встречную полосу, не подтверждается. Однако с учетом того, что четырехполосная дорога оснащена разделительным ограждением, данная версия волне жизнеспособна.

Коллаж: ГУ МВД России по Волгоградской области, соцсети

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