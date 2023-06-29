Расследования

Выехавший на встречку под Волгоградом перед смертельным ДТП сжег дом и угнал машину

Расследования 29.06.2023 15:30
0
29.06.2023 15:30


Информационному агентству «Высота 102» стали известны обстоятельства, предшествовавшие дорожно-транспортному происшествию в Городищенском районе Волгоградской области, в результате которого вечером 28 июня скончались водитель Volkswagen Polo и «ВАЗа».  Сидевший за рулем отечественной легковушки 41-летний мужчина, как выяснилось, перед аварией сжег собственный дом и угнал «семерку». Не исключено, что на встречной полосе федеральной трассы он оказался сознательно. 

После публикации о дорожно-транспортном происшествии на трассе в редакцию «Высоты 102» обратились жители поселка Ерзовка Городищенского района, сообщившие, что накануне вечером на улице Ленина сгорел частный дом. По версии читателей информагентства, за рулем «ВАЗ-2107» мог находиться хозяин сгоревшей постройки. 

По крайней мере, все сходится. Пожар на нашей улице произошел около семи часов вечера накануне. Спустя примерно час от автомастерской на нашей же улице угнали машину, а еще примерно через час произошло ДТП, в котором погиб, похоже, хозяин сгоревшего дома Александр, – рассказали жители поселка корреспондентам ИА «Высота 102». – В последнее время у него были натянутые отношения с супругой из-за регулярных пьянок. 

Информация о пожаре в Ерзовке подтверждается сводкой ГУ МЧС России по Волгоградской области за прошедшие сутки. Так, по данным спасателей, в 19.09 28 июня на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в частном доме. 

В рабочем поселке Ерзовка горела деревянная обрешетка кровли дома по всей площади и домашние вещи, – сообщают в региональном МЧС России. – Пожарные расчеты 65-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19.33. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Сведения о том, что попавший в ДТП автомобиль был угнан, редакция «Высоты 102» попросила подтвердить или опровергнуть в ГУ МВД России по Волгоградской области. В пресс-службе главка полиции подтвердили, что разбившаяся «семерка» принадлежала жителю Волгограда. Кроме того, в полиции подтвердили и тот факт, что погибший водитель сжег свой собственный дом. 

В ходе проверки по факту пожара в Ерзовке установлено, что 41-летний мужчина совершил поджог своего домовладения, после чего  совершил угон автомобиля «ВАЗ-2107» и в 21.16, управляя данным транспортным средством, следуя по федеральной автодороге в сторону  Калача-на-Дону, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении Volkswagen Polo, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате ДТП водители от полученных травм скончались на месте.

В главке МВД уточняют, что по описанным фактам возбуждены уголовные дела: ч.3 ст.264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, ч.2 ст.167 УК РФ – умышленное повреждение или уничтожение имущества, совершенное путем поджога, ч.1 ст.166 УК РФ – угон.

Официально информация о том, что угнавший «ВАЗ» житель Ерзовки сознательно выехал на встречную полосу, не подтверждается. Однако с учетом того, что четырехполосная дорога оснащена разделительным ограждением, данная версия волне жизнеспособна. 

Коллаж: ГУ МВД России по Волгоградской области, соцсети 

Подписывайтесь на Telegram-канал ИА «Высота 102» – t.me/infoV102ru и узнавайте все важные новости региона первыми. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.06.2023 19:20
Расследования 29.06.2023 19:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 13:45
Расследования 29.06.2023 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 13:13
Расследования 29.06.2023 13:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 11:40
Расследования 29.06.2023 11:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 10:37
Расследования 29.06.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 09:11
Расследования 29.06.2023 09:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 09:01
Расследования 29.06.2023 09:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2023 16:31
Расследования 28.06.2023 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2023 14:07
Расследования 28.06.2023 14:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2023 13:45
Расследования 28.06.2023 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2023 12:03
Расследования 28.06.2023 12:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2023 09:40
Расследования 28.06.2023 09:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2023 16:34
Расследования 27.06.2023 16:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2023 15:05
Расследования 27.06.2023 15:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2023 13:59
Расследования 27.06.2023 13:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:26
«В группе риска – абсолютно каждый»: в Волгоградской области с начала купального сезона утонули семь человекСмотреть фотографии
19:25
В Волгоградской области легковушка влетела в экскаватор, водитель погиб: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:20
В Волгограде предложили увеличить штрафы за стоянку и мусор возле водоемовСмотреть фотографии
19:05
В Астраханской области загорелось 3000 квадратных метров мусораСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде уволен глава Облстройнадзора Владимир МитрохинСмотреть фотографии
17:20
В Волгоградской области из-за ралли «Шелковый путь» перекроют дороги для машин, людей и животныхСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде на перекрестке спонтанно загорелся КАМАЗ: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
«Стояли на первой линии»: на Украине погиб 27-летний мобилизованный из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:30
Выехавший на встречку под Волгоградом перед смертельным ДТП сжег дом и угнал машинуСмотреть фотографии
15:22
Как в Волгограде реконструируют Сурский сквер и Горсад — репортаж «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Росгвардейцам – участникам СВО вручили ведомственные и госнаграды в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде владелец пекарни оставил сотрудницу без крошки хлебаСмотреть фотографии
13:13
Испугавшаяся грузовика и задавившая женщину-пешехода водитель идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
В Волгограде экстренно сел самолет «Аэрофлота» с больным пассажиром на бортуСмотреть фотографии
12:28
Родным погибших на Украине добровольца, военных и мобилизованных волгоградцев передали орденаСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом водитель «ВАЗа» погиб сам и убил человека в лобовой аварииСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде бизнесмена заподозрили в махинациях с субсидиями в период ковид-пандемииСмотреть фотографии
11:20
Металлургический завод поддержал восстановление популяции русского осетра в регионеСмотреть фотографии
10:38
Клиентам Tele2 доступна игровая подписка с блокировщиком рекламы и 20 Гб трафикаСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде осудили посредника судьи при получении взятки в размере 600 тысячСмотреть фотографии
09:39
Возможен летальный исход. Волгоградцев предупредили об опасности ГЛПССмотреть фотографии
09:11
В Волгограде с 3 июля запустят бесплатный автобусСмотреть фотографии
09:01
Избивавшая племянника волгоградка ждет суда под домашним арестомСмотреть фотографии
08:03
«Погибнет село»: жители Волгоградской области выступили против закрытия деревенской школыСмотреть фотографии
07:18
Волгоградца заставили удалить из соцсетей порочащие посты об участнике ДТПСмотреть фотографии
21:38
Похолодает до + 7 °С. В Волгоградской области на три дня зарядят дождиСмотреть фотографии
21:08
В облдуме объяснили запрет на проведение митингов в центре Волгограда антитерроромСмотреть фотографии
20:30
Росстат: бензин всех марок подорожал в Волгоградской области к 28 июняСмотреть фотографии
20:06
«Ущерб 2,6 миллиона»: экологи подтвердили загрязнение реки Малая Казанка в Котово фекалиямиСмотреть фотографии
19:43
Бойца СВО из Волгоградской области наградили медалью «За отвагу»Смотреть фотографии
 