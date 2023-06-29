Происшествия

Под Волгоградом водитель «ВАЗа» погиб сам и убил человека в лобовой аварии

Происшествия 29.06.2023 11:56
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29.06.2023 11:56

В Волгоградской области два человека – водители Volkswagen Polo и «семерки» – погибли до приезда врачей в результате дорожно-транспортного происшествия. Лобовое столкновение автомобилей произошло 28 июня поздно вечером на федеральной трассе А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский» в Городищенском районе. 

– По предварительным данным, в 21.16 42-летний водитель «ВАЗ-2107», двигаясь со стороны Волгограда в сторону Калача-на-Дону, на 22-м километре выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с встречным Volkswagen. Иномаркой управлял 48-летний мужчина, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. 


Шансов выжить не было ни у одного, ни у второго водителя. Оба мужчины скончались на месте аварии. 

Отметим, что авария произошла на четырехполосной  магистрали, где встречные потоки разделены ограждениями. Как водитель «ВАЗа» оказался не на своей полосе, не сообщается. 


Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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