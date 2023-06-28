Происшествия

В больнице №25 после нападения быка скончался житель Волгоградской области

Происшествия 28.06.2023 17:02
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28.06.2023 17:02


Несмотря на все усилия врачей больницы №25 Волгограда, в условиях реанимации скончался житель хутора Каменный Городищенского района. Тяжелые травмы мужчина получил при нападении быка на собственном подворье. 

Напомним, о госпитализации мужчины ИА «Высота 102» сообщало 23 июня. По информации экстренных служб, во время кормления скотины мужчина по собственной неосторожности подошел вплотную к животному. Бык ударил своего хозяина копытом, причинив тяжелую травму. 

В условиях реанимации за жизнь пострадавшего боролись напротяжении пяти дней – с 22 июня. Накануне мужчина скончался.

– Житель Городищенского района умер 27 июня, – ответили ИА «Высота 102» в ответ на редакционный запрос. 

С начала 2023 года в Волгоградской области это третий смертельный исход нападения быков на людей. Так, в марте этого года разъяренный бык насмерть затоптал 66-летнего мужчину в селе Мокрая Ольховка Котовского района. Неделей до того в селе Нижняя Добринка Жирновского района после нападения быка скончалась 60-летняя женщина. 

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