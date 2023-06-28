Несмотря на все усилия врачей больницы №25 Волгограда, в условиях реанимации скончался житель хутора Каменный Городищенского района. Тяжелые травмы мужчина получил при нападении быка на собственном подворье.

Напомним, о госпитализации мужчины ИА «Высота 102» сообщало 23 июня. По информации экстренных служб, во время кормления скотины мужчина по собственной неосторожности подошел вплотную к животному. Бык ударил своего хозяина копытом, причинив тяжелую травму.

В условиях реанимации за жизнь пострадавшего боролись напротяжении пяти дней – с 22 июня. Накануне мужчина скончался.

– Житель Городищенского района умер 27 июня, – ответили ИА «Высота 102» в ответ на редакционный запрос.

С начала 2023 года в Волгоградской области это третий смертельный исход нападения быков на людей. Так, в марте этого года разъяренный бык насмерть затоптал 66-летнего мужчину в селе Мокрая Ольховка Котовского района. Неделей до того в селе Нижняя Добринка Жирновского района после нападения быка скончалась 60-летняя женщина.