Происшествия

Разъяренный бык насмерть затоптал мужчину в Волгоградской области

Происшествия 22.03.2023 09:16
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22.03.2023 09:16


В Волгоградской области бык насмерть затоптал 66-летнего мужчину. Как сообщает ИА «Высота 102», трагедия разыгралась в селе Мокрая Ольховка Котовского района. 

Факт гибели мужчины 22 марта подтвердила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. По ее словам, бездыханным мужчину обнаружили соседи вечером накануне. 

– Установлено, что вечером 21 марта мужчин зашел на задний двор домовладения на ул. Новой, где в тот момент находились его корова и соседский бык. В какой-то момент бык стал брыкаться и затоптал мужчину, – сообщила представитель СУ СКР. – На теле селянина обнаружены многочисленные ссадины, кровоподтеки. 

Известно, что смерть мужчины наступила до прибытия скорой помощи.  

– Тело обнаружили местные жители, когда проходили мимо. Организована проверка, – уточняет Дарья Буянова. 

Напомним, в феврале при схожих обстоятельствах погибла 60-летняя жительница села Нижняя Добринка. Бык, атаковавший несчастную, буквально не оставил на ней живого мест.

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