Происшествия

Не оставил живого места: в Волгоградской области бык насмерть затоптал женщину

Происшествия 16.02.2023 10:21
0
16.02.2023 10:21


В Жирновском районе Волгоградской области в результате тяжелых травм скончалась накануне 60-летняя женщина. Как стало известно ИА «Высота 102», на жительницу села Нижняя Добринка напал бык. 

По информации собственного источника информагентства, сельчанка получила смертельные травмы на территории собственного частного домовладения во время кормления животного. 

– Вызов поступил накануне в один из домов, расположенный на улице Мартемьянова. То, что увидели врачи, прибывшие на место, сложно словами описать – бык в буквальном смысле не оставил на хозяйке живого места. С тяжелейшими травмами пострадавшую доставили в Жирновскую райбольницу, где она позже скончалась, – рассказал собеседник информагентства. 

По имеющимся сведениям, пострадавшая была доставлена в больницу переломами челюсти, лицевых костей, ребер, груди, а также с многочисленными ушибами внутренних органов.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.02.2023 11:13
Происшествия 16.02.2023 11:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2023 20:19
Происшествия 15.02.2023 20:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2023 19:44
Происшествия 15.02.2023 19:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2023 19:16
Происшествия 15.02.2023 19:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2023 18:12
Происшествия 15.02.2023 18:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2023 16:35
Происшествия 15.02.2023 16:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2023 13:47
Происшествия 15.02.2023 13:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2023 10:40
Происшествия 15.02.2023 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2023 12:20
Происшествия 14.02.2023 12:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2023 10:01
Происшествия 14.02.2023 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2023 09:42
Происшествия 14.02.2023 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 20:41
Происшествия 13.02.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 12:25
Происшествия 13.02.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 11:45
Происшествия 13.02.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2023 11:08
Происшествия 13.02.2023 11:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:41
«Машины вязнут»: жители поселка под Волгоградом стали пленниками тоннеляСмотреть фотографии
12:37
Организатор финансовой пирамиды задержан оперативниками МВД в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:05
Огурцы подорожали в Волгоградской области еще на 8%Смотреть фотографии
12:02
Андрей Бочаров собрал молодежь на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
11:40
Волонтеры ЕвроХим-ВолгаКалия провели массовую акцию по правилам безопасностиСмотреть фотографии
11:32
«Погиб при обстреле колонны»: в Волгоградской области простятся с медиком Николаем ПономаревымСмотреть фотографии
11:20
Интервью с Василием Ивановым: задайте вопрос заместителю губернатораСмотреть фотографии
11:13
«Мать была в состоянии шока»: под Волгоградом от отравления умер 2-летний ребенокСмотреть фотографии
11:08
Банк «Открытие»: лишь 18% жителей ЮФО добираются на работу на общественном транспортеСмотреть фотографии
10:52
Артиллерийский салют прогремит в Волгограде 23 февраляСмотреть фотографии
10:21
Не оставил живого места: в Волгоградской области бык насмерть затоптал женщинуСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области открыли мемориальную доску погибшему на Украине Андрею ЧерничкинуСмотреть фотографии
09:10
На шлюзе Волжской ГЭС ввели в эксплуатацию новые многотонные воротаСмотреть фотографии
08:24
Цены на бензин в Волгоградской области снизились за неделю на копейкиСмотреть фотографии
08:06
В волгоградских магазинах разыскивают подпольную молочку «ВкусноМолл»Смотреть фотографии
05:52
Концерт поэта-песенника под Волгоградом не стали отменять после его смертиСмотреть фотографии
21:07
Волгоградские гандболистки 16 февраля сразятся со «Звездой» из ПодмосковьяСмотреть фотографии
20:48
РПН: зловонные стоки захлестнули улицу в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:36
Поисковики установили личность еще одного бойца, погибшего при обороне СталинградаСмотреть фотографии
20:19
Оторвало крышу — погибли четверо. Под Рязанью разбилась машина из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:44
Почти не выходил из дома. В центре Волгограда обнаружили мертвого мужчинуСмотреть фотографии
19:16
В Волгограде ДТП парализовало движение на Первой и Нулевой продольныхСмотреть фотографии
18:16
В Волгограде экоактивисты застукали заводскую машину на сливе ЖБО в лесопосадке: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:12
Евро, рубли и тысячи литров алкоголя изъяли у торговца контрафактом под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:48
Волгоградцы сообщают о массовых взломах аккаунтов в Telegram: рассказываем, где они «прокололись»Смотреть фотографии
17:11
«Обрекут на голодную смерть»: волгоградцы собирают подписи против запрета кормить бродячих собакСмотреть фотографии
16:51
Волгоградский «Ротор» покинули пятеро футболистовСмотреть фотографии
16:50
Волгоградский регион заключил соглашение с платформой ЗаБизнес.РФСмотреть фотографии
16:35
В Волгоградской области под мостом нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
16:28
ЦУМ в Волгограде в процессе трансформации в музей прирастет своей подстанциейСмотреть фотографии
 