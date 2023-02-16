В Жирновском районе Волгоградской области в результате тяжелых травм скончалась накануне 60-летняя женщина. Как стало известно ИА «Высота 102», на жительницу села Нижняя Добринка напал бык.

По информации собственного источника информагентства, сельчанка получила смертельные травмы на территории собственного частного домовладения во время кормления животного.

– Вызов поступил накануне в один из домов, расположенный на улице Мартемьянова. То, что увидели врачи, прибывшие на место, сложно словами описать – бык в буквальном смысле не оставил на хозяйке живого места. С тяжелейшими травмами пострадавшую доставили в Жирновскую райбольницу, где она позже скончалась, – рассказал собеседник информагентства.

По имеющимся сведениям, пострадавшая была доставлена в больницу переломами челюсти, лицевых костей, ребер, груди, а также с многочисленными ушибами внутренних органов.