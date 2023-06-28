Расследования

Трое нижегородских детей пострадали в лобовом ДТП на трассе в Волгоградской области

Расследования 28.06.2023 14:07
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28.06.2023 14:07


В Волгоградской области четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в лобовом столкновении иномарок на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе. По информации ГУ МВД России, авария произошла в ночь на 28 июня. 

– По предварительным данным, в 00.24 28 июня на 526-м 37-летний водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Chevrolet Aveo. В результате ДТП за медицинской помощью обратились пассажиры Chevrolet: 57-летняя женщина, 7-летняя девочка и 12-летний и 14-летний мальчики, – сообщили в главке волгоградского ГУ МВД России. 

Как сообщает ИА «Высота 102», обе иномарки следовали через Волгоградскую область транзитом. Так, пострадавшие в результате ДТП дети и женщина – жители Нижегородской области. По информации экстренных служб, дети не получили тяжелых ранений – двое отправлены на амбулаторное лечение, 14-летний мальчик с ссадинами, ушибами и переломом госпитализирован в городскую больницу Камышина. 

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

– Настоятельно рекомендуем водителям соблюдать режим труда и отдыха в пути. Контролировать дорожную обстановку в состоянии переутомления невозможно, не говоря уже о соблюдении ПДД, – обращаются в водителям в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Фото: ГУ МД России по Волгоградской области 

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