Сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области отобрали пробы воздуха в зоне влияния пожара, который сегодня ликвидировали в Волжском. Как сообщили V102.RU в ведомстве, на месте работают специалисты лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области». Воздух исследуют на содержание веществ, свойственных процессу горения при техногенных пожарах зданий и сооружений.

Тем временем в администрации Волжского заявили, что возгорание не представляет угрозы здоровью жителей.

Напомним, возгорание на улице Логинова в Волжском произошло на открытой площадке предприятия, занимающегося производством бытовой химии. Вспыхнули пластик и картон. Пожар был локализован через полтора часа. По данным прокуратуры, площадь возгорания составила около 1200 квадратных метра.

Как стало известно V102.RU, пожар произошел на территории ООО «Global Chemical». Эту информацию подтвердили и на самом предприятии.

– Сегодня произошло возгорание на открытом складе гофроупаковки. Пожар был оперативно ликвидирован силами МЧС. Пострадавших в результате пожара нет, предприятие продолжает работу в штатном режиме, – пояснили в компании, добавив, что причины возгорания устанавливают.

Фото: V102.RU