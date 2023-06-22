Площадь пожара в промзоне Волжского увеличилась до 1200 квадратных метров





Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с возгоранием пластиковых кубов в Волжском. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по предварительным данным площадь возгорания составила порядка 1200 кв.м.

Напомним, в Волжском произошел пожар на открытой площадке коммерческой организации, занимающейся производством бытовой химии. В ГУ МЧС Волгоградской области поясняли, что загорелась пластиковая тара и картон. Сообщение о пожаре поступило в 13-01 ч., а его площадь составила около 300 квадратных метра. В ведомстве отчитались о ликвидации возгорания в 14-23 ч.

Между тем, черный дым, который поднялся над Волжским, был виден не только из Волгограда, но и из Дубовского района. Жители, узнавшие о происшествии, предусмотрительно закрыли окна в квартирах.

Видео: прокуратура Волгоградской области