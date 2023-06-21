Избивавшая племянника тетя-садистка пойдет под суд в Волгоградской области

В Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы хутора Нижние Черни Котельниковского района Анны Т. Как ранее сообщало V102.RU, женщину обвиняют в издевательствах над 3-летним племянником.

— Светлоярский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Материалы дела направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По версии следствия, в марте 2023 года 3-летнего мальчика собственная мать отдала на время тете, пока находилась в больнице. Преступление произошло в одном из частных домов по переулку Речной в поселка Нижние Черни. Как рассказал собственный источник «Высоты 102», малолетнего ребенка тетя избивала из-за детской игрушки, которая принадлежала ее 10-месяному ребенку. Племянник забирал ее себе, что приводило женщину в ярость. На малыша обрушивались в основном удары руками по голове и лицу. С ее слов, таким способом она хотела успокоить ребенка.

В свою очередь следователи установили, что 13 марта 2023 года муж обвиняемой заметил, что с племянником происходит что-то неладное, ему стало плохо. Он привез мальчика в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь. Информация о характере травм была передана в правоохранительные органы.

Фото и коллаж: Анна Т./vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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