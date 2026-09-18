Выборы-2026: в Волгоградской области открылись избирательные участки





Сегодня, 18 сентября, в 8:00 стартовали выборы депутатов Государственной Думы IX созыва. Избирателям на 1390 УИК предстоит отдать голоса за депутатов по партийным спискам и по одномандатным округам.



Напомним, для удобства граждан голосование будет осуществляться три дня. Волгоградцы могут выбрать удобный для себя день - 18, 19 или 20 сентября и сделать выбор с 8:00 до 20:00.



Если по уважительной причине избиратель желает проголосовать на дому, то для этого нужно позвонить в свою УИК и оповестить о своём намерении. Звонки принимаются до 14:00 20 сентября. В дни голосования члены комиссии и наблюдатели приедут по адресу. Избирателю нужно сделать выбор и опустить бюллетень в опечатанный переносной ящик.