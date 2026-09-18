



Управление Росреестра по Волгоградской области разъясняет, как предотвратить отказы и приостановления при регистрации новых объектов недвижимости.



Частой причиной таких ситуаций становится формулировка «не предоставлены документы, необходимые для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав». Обычно это происходит, когда жители региона подают заявления на регистрацию вспомогательных объектов (гаражи, летние кухни, бани и т.д.), возведенных с нарушениями. Например, если при строительстве не соблюдены минимальные отступы от границ участка, предельное количество этажей или максимальный процент застройки.



Важно отметить, что снос построек не обязателен. Росреестр сообщает, что регистрация возможна. Для этого нужно получить разрешение на отклонение от местной администрации в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ. Затем, собрав все необходимые документы, следует обратиться в региональное Управление Росреестра.