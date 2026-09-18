Очереди на заправках в Волгограде стали меньше





Ситуация с топливом в Волгограде начинает налаживаться. Автовладельцам больше не нужно с ночи занимать очередь, чтобы на рассвете испытать удачу.



Чиновники заявляли, что в регион увеличены поставки бензина, что дало положительные результаты.



Последние дни в утренние часы волгоградцы отмечают, что топливо есть практически на всех АЗС, однако к обеду уже нужно объехать несколько точек, чтобы заправить автомобиль.



Сегодняшним утром горожане сообщают, что АИ-92 и АИ-95 купить реально. Очереди сохраняются, но среднее ожидание в 20 минут уже кажется не таким длительным, по сравнению с многочасовыми очередями около пустых АЗС.