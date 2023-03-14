В хуторе Нижние Черни Котельниковского района Волгоградской области, согласно открытым данным, проживает около 400 человек. Небольшой населенный пункт 14 марта всколыхнуло жестокое преступление — по подозрению в издевательствах над трехлетним мальчиком была задержана 31-летняя местная жительница Анна Т. Особую чудовищность этой истории придает то, что мальчик, который сейчас находится в больнице Волгограда в состоянии средней степени тяжести, приходится задержанной племянником.

Била по голове и лицу

Матери мальчика, как рассказал собственный источник «Высоты 102» в правоохранительных органах, всего 28 лет. У нее есть еще двое детей, в отношении которых она лишена родительских прав.

— Отца у ребенка нет, она — мать-одиночка, с кем-то сожительствовала. Живет в Котельниково. Готовится родить еще одного ребенка. Своего трехлетнего сына оставила у двоюродной сестры на время нахождения в больнице, чтобы последняя присмотрела за мальчиком, — добавил источник.

Однако тетя выбрала довольно странные методы воспитания. Сейчас следствие восстанавливает всю картину произошедшего, но уже достоверно известно, что мальчик подвергался физическим наказаниям с февраля по март этого года.

— Подозреваемая, будучи недовольной поведением племянника, систематически избивала его, пытаясь таким образом успокоить ребенка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — 13 марта 2023 года в медучреждение Котельниковского района Волгоградской области доставлен трехлетний мальчик с множественными телесными повреждениями. По данному факту Котельниковским МрСО СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица.

Как уточнил собственный источник информагентства в правоохранительных органах, племянника, которому буквально на днях исполнилось три года, тетя избивала в основном руками по голове и лицу.

Повод для жестокости — детская игрушка

— Сейчас выясняется, каким еще образом женщина издевалась над малолетним. Поводом для столь жестокого обращения послужила обычная детская игрушка. Подозреваемая сама многодетная мать и воспитывает четверых детей. Так вот, у нее 10-месячный ребенок и именно его игрушки периодически забирал себе племянник. Женщину это бесило и она начала бить мальчика, — сообщил источник.

По информации от экстренных служб региона, у ребенка диагностировали травмы головы, а на момент госпитализации под вопросом были внутричерепная гематома и закрытая черепно-мозговая травма.

— Также несложно было разглядеть множественные гематомы на руках и ногах, — рассказал собеседник информагентства. — Малыша транспортировали в больницу № 7 Волгограда. При этом, вероятно, из-за травм головы у него отмечались судороги.

Сейчас, как поясняют в комитете здравоохранения Волгоградской области, ребенку продолжают оказывать необходимую медпомощь, а врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Собственный источник редакции в правоохранительных органах уточняет, что муж задержанной был в курсе ситуации, но при нем ребенка никто не бил.

— Он постоянно на работе находился, но однажды заметил у мальчика синяки. Узнал, в чем дело, сделал замечание жене и все на этом. В один из дней мальчик упал во дворе, у него начались судороги и его повезли к местному фельдшеру. Та посмотрела и сказала, что нужно срочно ехать в больницу. А уже из больницы в полицию о травмах явно криминального характера сообщили врачи, — рассказал источник.

«ЧП в нашем поселении»

По словам жителей хутора Нижние Черни, семья, где временно жил пострадавший мальчик, такая же, как и другие.

— Жили, как все. Бедно, конечно, но богатых у нас здесь нет. Аня работала техничкой. Муж ее электромонтером. Почти все дети его. Та, которая мальчика оставила, Нинка ее зовут, двоюродная сестра. Приезжала к Ане иногда из Котельниково. Знаю, что у Ани отец умер, а мать здесь в хуторе живет отдельно. Анька чуть ли не в малолетнем возрасте начала рожать, но это дело нехитрое. Говорят, что через неделю и сестра родит. В этом они похожи, — рассказала местная жительница, пожелавшая сохранить анонимность.

Глава Пимено-Чернянского сельского поселения Олег Кувшинов рассказал, что раньше семья Анны Т. состояла на учете в ПДН.

— Нет, детей не трогала, если вы это имеете в виду. Из-за антисанитарии ее поставили. Мы с проверками приходили к ней, пожарную безопасность оценивали, газа-то у нас нет, и стали замечать, что дома у нее грязно, хотя дети выглядели нормально. Мы ей делали замечания, а потом она нас перестала пускать. Семья малоимущая, детям от администрации всегда на Новый год собирали подарки. В том году она еще одного родила. Дети у нее от 14 годков и младше. В школу все ходят. А вот садиков у нас нет, — говорит глава. — Вы знаете, я когда-то у Анны в школе преподавал. Для нас это, конечно, большой шок. Все друг друга знают и такой ужас. Вчера все это выяснилось. Фельдшер наша приехала часов в девять вечера и сказала: «Вот такой трагический случай, такое ЧП в нашем поселении». Мне добавить нечего.

Сейчас Анна Т. задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, как уточнили в прокуратуре Волгоградской области. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантки дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования взят надзорным органом на контроль. Отмечается, что семья подозреваемой на профилактических учетах не состояла.

Фото и коллаж: Анна Т./vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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