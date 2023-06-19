Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в понедельник 19 июня на еженедельном оперативном совещании поставил перед профильными ведомствами задачи по итогам работы на 26-м Петербургском международном экономическом форуме.

– Все намеченные в ходе подготовки к экономическому форуму задачи выполнены в полном объеме, – сказал в начале совещания Андрей Бочаров. – В ходе рабочих встреч Волгоградской делегации с членами Правительства РФ, руководителями федеральных министерств и ведомств, российских регионов, делегациями зарубежных стран, руководителями крупных государственных и частных компаний, ведущих финансовых институтов были подведены итоги нашего сотрудничества и реализации совместных проектов и определены направления нашего взаимодействия. Волгоградская область представила на заявленных площадках и полях форума свои предложения по участию в реализации проектов развития с целью достижения производственного и технологического суверенитета по приоритетным направлениям, а также по опережающему развитию инфраструктуры. Подписанные соглашения и принятые решения позволяют Волгоградской области реализовывать программы развития на качественно более высоком уровне. Остановлюсь на отдельных из них.

Одно из основных достижений волгоградской делегации на форуме, по словам Бочарова, – контракт с ведущей китайской национальной химико-инжиниринговой группой о строительстве в Волгоградской области под ключ комплекса по производству метанола и создании на его основе масштабного производственного комплекса по выпуску сложных пластиков, полимерных компонентов и акрилатов.

– На первом этапе – до 2027 года – планируется построить и запустить в Волгограде современный завод по производству метанола объемом 1 млн тонн в год. На выполнение этой задачи будет направлено порядка 80 млрд руб. Реализация проекта позволит создать тысячу, а с учетом смежных направлений — более 2000 новых рабочих мест, – сообщил Андрей Бочаров. – В ходе реализации второго этапа проекта планируется создание на базе нового производственного комплекса предприятий по выпуску современной химической продукции, востребованной как на внутреннем, так и на международном рынках. В целом, в Волгоградской области будет создан еще один полномасштабный современный химический комплекс по выпуску высококачественной продукции. В общей сложности порядка 5000 новых рабочих мест будет создано при реализации данного проекта. Здесь необходимо отметить, что при реализации проекта будут использоваться самые современные подходы по обеспечению экологической и других видов безопасности. Прошу обеспечить всестороннюю поддержку реализации данного проекта.

Второй важный результат работы на ПМЭФ-2023 – подписание соглашения о стратегическом партнерстве Волгоградской области с компанией «КаМАЗ». Соглашение, по словам Бочарова, позволит реализовать комплекс мероприятий по развитию в регионе общественного пассажирского транспорта, созданию сопутствующей инфраструктуры, обновлению дорожной, коммунальной и специальной техники в различных отраслях и сферах региональной экономики.

– Прошу, исходя из планов десятилетней программы развития города, подготовить и представить предложения по обновлению дорожной, коммунальной и специальной техники муниципальных коммунальных предприятий города Волгограда, – обратился к руководству Волгограда губернатор.

Двустороннее соглашение со Сбером позволит региону усилить работу по подготовке кадров в IT-сфере для всех отраслей региональной экономики. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в рамках этого соглашения предполагается создание в Волгоградской области «Школы-21». До 1 июля, по поручению Бочарова, в Волгограде должны подготовить предложения по реализации проекта.

Также на ПМЭФ-2023 достигнуто соглашение о социально-экономическом взаимодействии и партнерстве с «Промсвязьбанком». А договоренности с ДОМ.РФ позволят эффективно реализовывать проекты по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры Волгоградской области, развитию строительной отрасли и в целом повысить качество жизни людей.

– Отдельное внимание на форуме было уделено участию Волгоградской области в реализации проекта по созданию международного транспортно-логистического коридора Север-Юг. В ходе переговоров с Министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран была высказана совместная заинтересованность в углублении сотрудничества по данному направлению. Прошу до 1 июля представить конкретные предложения по развитию наших договоренностей, – сказал Андрей Бочаров. – С целью реализации в полном объеме и в установленные сроки подписанных в ходе форума соглашений, намеченных планов и проектов, прошу руководителей профильных органов исполнительной власти Волгоградской области внести корректировки в действующие региональные программы и держать реализацию достигнутых договоренностей на личном контроле. Общий контроль проводимой работы оставляю за собой».