Борьба с коррупцией

Ректоры трех волгоградских вузов отчитались о доходах и зарплатах

Борьба с коррупцией 17.06.2023 16:02
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17.06.2023 16:02


Ректоры трех волгоградских вузов опубликовали сведения о своих зарплатах и доходах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные, размещенные на сайтах высших учебных заведений, зарплата ректора Волгоградского технического государственного университета Александра Навроцкого составляла в прошлом году 360 тысяч192 рубля в месяц. Бывший ректор вуза, а ныне президент университета Иван Новаков получал в месяц 215 тысяч 967 рублей. Средняя зарплата первого проректора Сергея Кузьмина составляла 182 тысячи 711 рублей.
Доход ректора Волгоградского социально-педагогического университета Александра Короткова составил в прошлом году 5 миллионов 319 тысячи рублей. Руководитель вуза задекларировал три квартиры, одна из которых находится в индивидуальной собственности, а две других – в совместной, два земельных участка, дачу и автомобиль Hyundai Tucson. Доход супруги ректора составил 843 тысячи рублей за 2022 год.
Ректор Волгоградского государственного университета Алла Калинина получала в прошлом году 314 тысячи 224 рубля в месяц. Павел Переходов, проректор по воспитательной работе и молодежной политике зарабатывал 226 тысячи 156 рублей. Средняя зарплата проректора по учебной работе Дмитрия Ильина составляла 213 тысячи 720 рублей в месяц. Первый проректор ВолГУ Валентин Дзедик зарабатывал 193 тысячи 318 рублей.
Между тем, информация о среднемесячной зарплате ректоров Волгоградского медуниверситета, Волгоградского аграрного университета и волгоградского института управления отсутствует на сайтах этих вузов.


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