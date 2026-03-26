Главное

СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на Дону Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта

Актуально

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости

 В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах
Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще  57 прошли обучение на...
Федеральные новости
 В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца
Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.  По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской...
Общество

В России вновь обсуждают полный запрет на продажу вейпов

Общество 26.03.2026 12:23
0
В России готовятся к полному запрету электронных сигарет и вейпов. По информации «Ведомостей», давно обсуждаемое предложение поддержала Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Разработка законопроекта начнется после того, как участники Госкомиссии примут окончательное решение, ссылаясь на собственные источники, передают «Ведомости». 

- В большинстве случаев согласованные Госкомиссией инициативы принимаются, так как она является межведомственным органом, куда включены в том числе руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, - сообщает издание.

Конкретные устройства, которые внесут в «черный список», утвердят после широкого обсуждения инициативы. Чуть позже станет известно и кто именно будет разрабатывать законопроект – депутаты или же специалисты Минздрава, Минпромторга и Роспотребнадзора.

О полном запрете вейпов в стране заговорили еще в 2023 году. Год спустя парламентарии даже вносили соответствующие законопроекты, однако ни один из них не дошел даже до первого чтения.

Тем временем о реальном вреде вейпов врачи говорят уже не первый день. По их словам, в стране известны случаи, когда безобидные с виду «парилки» становились причиной гибели подростков.

- Электронные сигареты появились не так давно, поэтому долгосрочные эффекты их использования пока неизвестны. Но это вовсе не означает, что они безопасны. В медицине действует принцип: отсутствие долгосрочных данных не равно отсутствие вреда. Уже сейчас доказаны появление зависимости, повреждение дыхательных путей, негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, иммунные нарушения в слизистой бронхов. В России зарегистрированы случаи вейп-ассоциированного поражения легких, включая летальные исход, - рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» профессор кафедры внутренних болезней ВолгГМУ Мария Деревянченко.

Фото из архива V102.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.03.2026 14:06
Общество 26.03.2026 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 13:41
Общество 26.03.2026 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 13:32
Общество 26.03.2026 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 13:20
Общество 26.03.2026 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 13:04
Общество 26.03.2026 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 12:23
Общество 26.03.2026 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 11:44
Общество 26.03.2026 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 11:02
Общество 26.03.2026 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 11:01
Общество 26.03.2026 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 10:54
Общество 26.03.2026 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 10:15
Общество 26.03.2026 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 09:36
Общество 26.03.2026 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 08:27
Общество 26.03.2026 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 07:46
Общество 26.03.2026 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 07:12
Общество 26.03.2026 07:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

