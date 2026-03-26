В России вновь обсуждают полный запрет на продажу вейпов





В России готовятся к полному запрету электронных сигарет и вейпов. По информации «Ведомостей», давно обсуждаемое предложение поддержала Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Разработка законопроекта начнется после того, как участники Госкомиссии примут окончательное решение, ссылаясь на собственные источники, передают «Ведомости».

- В большинстве случаев согласованные Госкомиссией инициативы принимаются, так как она является межведомственным органом, куда включены в том числе руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, - сообщает издание.

Конкретные устройства, которые внесут в «черный список», утвердят после широкого обсуждения инициативы. Чуть позже станет известно и кто именно будет разрабатывать законопроект – депутаты или же специалисты Минздрава, Минпромторга и Роспотребнадзора.

О полном запрете вейпов в стране заговорили еще в 2023 году. Год спустя парламентарии даже вносили соответствующие законопроекты, однако ни один из них не дошел даже до первого чтения.

Тем временем о реальном вреде вейпов врачи говорят уже не первый день. По их словам, в стране известны случаи, когда безобидные с виду «парилки» становились причиной гибели подростков.

- Электронные сигареты появились не так давно, поэтому долгосрочные эффекты их использования пока неизвестны. Но это вовсе не означает, что они безопасны. В медицине действует принцип: отсутствие долгосрочных данных не равно отсутствие вреда. Уже сейчас доказаны появление зависимости, повреждение дыхательных путей, негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, иммунные нарушения в слизистой бронхов. В России зарегистрированы случаи вейп-ассоциированного поражения легких, включая летальные исход, - рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» профессор кафедры внутренних болезней ВолгГМУ Мария Деревянченко.

Фото из архива V102.ru