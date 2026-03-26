



Осужденный за сожжение Корана и госизмену волгоградец Никита Журавель пропал во время этапирования. Об этом сообщил Коммерсантъ со ссылкой на письмо адвоката Андрея Сабинина члену СПЧ Еве Меркачевой. Адвокат просил помощи в его поисках.

По словам адвоката, последнее письмо от подзащитного родственники получили 24 декабря. С тех пор не поступило никакой информации о местонахождении Никиты Журавеля. Его родственники считают, что он может быт мертв.

— Надеюсь, Никита Журавель жив и мы узнаем, где он,— прокомментировала госпожа Меркачева.

Напомним, что ранее судебный процесс проходил в Волгоградском областном суде, куда Журавеля, осужденного уже за сожжение Корана, доставили из Грозного.

По совокупности преступлений ему в итоге назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год.

Следствием и судом было установлено, что Журавель в 2023 году передал спецслужбам Украины видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России, а также записи с пролетающими самолетами военного назначения. Также осужденный передал сообщникам данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России.