 В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах
Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще  57 прошли обучение на...
 В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца
Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.  По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской...
Коммерсантъ: во время этапирования пропал осужденный за сожжение Корана Никита Журавель

Происшествия 26.03.2026 11:21
Осужденный за сожжение Корана и госизмену волгоградец Никита Журавель пропал во время этапирования. Об этом сообщил Коммерсантъ со ссылкой на письмо адвоката Андрея Сабинина члену СПЧ Еве Меркачевой. Адвокат просил помощи в его поисках.

По словам адвоката, последнее письмо от подзащитного родственники получили 24 декабря. С тех пор не поступило никакой информации о местонахождении Никиты Журавеля. Его родственники считают, что он может быт мертв. 

— Надеюсь, Никита Журавель жив и мы узнаем, где он,— прокомментировала госпожа Меркачева.

Напомним, что ранее судебный процесс проходил в Волгоградском областном суде, куда Журавеля, осужденного уже за сожжение Корана, доставили из Грозного.

По совокупности преступлений ему в итоге назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год.

Следствием и судом было установлено, что Журавель в 2023 году передал спецслужбам Украины видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России, а также записи с пролетающими самолетами военного назначения. Также осужденный передал сообщникам данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России.

Происшествия 26.03.2026 11:21
