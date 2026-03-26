 В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах
Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще  57 прошли обучение на...
 В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца
Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.  По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской...
Волгоградцам могут запретить пить чай на рабочем месте. Рассказываем, почему

Волгоградским офисным сотрудникам могут запретить чаепития на рабочем месте. По словам юриста, из-за регулярных перекусов «не отходя от кассы» горожане рискуют не просто испортить отношения с руководством, но и в конце концов получить заявление об увольнении.

- Юридически сотрудников увольняют, конечно, не «за бутерброд», а за нарушение локальных актов организации, - комментирует известный волгоградский адвокат Виталий Григорьев. – Если в правилах прописан запрет на еду вне кухни, любой перекус за рабочим столом считается дисциплинарным проступком.

Несмотря ни на какие требования конкретной компании, работникам не в силах запретить стакан с водой. А специалистам, страдающим хроническими заболеваниями – к примеру, гастритом или сахарный диабетом, могут снять «вето» и на регулярные перекусы.

- Запретить пить воду практически невозможно, так как это базовая потребность любого человека. А вот чай или кофе с печеньем работодатель может потребовать пить строго в отведенное время в обеденной зоне из соображений техники безопасности или обычной гигиены, - объясняет Виталий Григорьев. – Если сотруднику по назначению врача жизненно необходим прием пищи по часам, внутренние запреты компании отходят на второй план. Право на здоровье всегда приоритетнее регламента. Однако этот факт должен быть подтвержден справкой.

Если владелец компании решит идти на принцип, то постоянные приемы пищи могут стать поводом сначала для замечаний, после – для выговоров, а следом за ними – и для увольнения.

- Систематические чаепития вопреки правилам действительно позволяют работодателю собрать цепочку взысканий и законно расстаться с неугодным сотрудником по статье 81 Трудового кодекса, - убежден адвокат. – Поэтому не давайте формального повода использовать ваши крошки на клавиатуре как основание для реального увольнения.

