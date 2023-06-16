Житель Волгограда воткнул нож в шею любимой и сдался полиции

В Дзержинском районе Волгограда 39-летний мужчина убил 42-летнюю сожительницу, ударив ее ножом в шею. После этого, по информации официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Дарьи Буяновой, волгоградец сдался полиции.

Как сообщила ИА «Высота 102» представитель СУ СКР, убийство было совершено в ночь с 15 на 16 июня на ул. Рионской, в доме №24.

– Ночью между подозреваемым и его 42-летней сожительницей в процессе распития спиртного произошел конфликт, в ходе которого фигурант ударил женщину кухонным ножом. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия. О совершенном преступлении подозреваемый рассказал соседям, которые вызвали бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов, – сообщила Дарья Буянова.

В отношении волгоградцы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ – убийство. Мужчина задержан, следователи планируют ходатайствовать об аресте.