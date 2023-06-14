В Волгограде возбудили уголовное дело о картельном сговоре на ремонте дорог

Борьба с коррупцией 14.06.2023 17:31
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14.06.2023 17:31
На основании материалов проверки прокуратуры Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту картельного сговора среди компаний, занимающихся ремонтом дорог, который привел к незаконному извлечению дохода на сумму более 935 млн рублей. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, схему, по которой работали фирмы, удалось вскрыть совместно со специалистами ФАС России, Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЮФО и а также сотрудников УФСБ России по Волгоградской области.
Установлено, что в 2021-2022 годах при участии в электронных аукционах на право заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог в Волжском и Калачевском районе Волгоградской области на общую сумму более 935 млн рублей три коммерческие структуры достигли договоренности о поддержании цен на торгах и заключении контрактов по максимально высокой стоимости.
По результатам проведения двух закупочных процедур победителем торгов было признано одно из юридических лиц - участников картеля. При этом достигнутое победителем снижение начальной цены контрактов во всех случаях являлось незначительным - всего 0,5%.
В то же время в регионе средний достигаемый уровень снижения начальной цены контрактов в торговых процедурах в сфере строительства, ремонта, реконструкции и содержания автомобильных дорог в 2021 году составлял 27 %.
- В других торговых процедурах с аналогичным предметом, при проведении которых не усматривается признаков заключения соглашения, с участием этих же юридических лиц снижение начальной цены контрактов варьировалось от 7 % до 23 %. Более того, в период заключения и реализации антиконкурентного соглашения между организациями-конкурентами установлено тесное хозяйственное и финансовое взаимодействие. Речь идет о заключении договоров субподряда, аренды спецтехники, практически одновременное открытие в определенных банках расчетных счетов, - пояснила официальный представитель областной прокуратуры.
Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ - ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере.
Расследование данного уголовного дела держится прокуратурой Волгоградской области на особом контроле.
Между тем, ранее V102.RU сообщало о разоблачении ФАС РФ картельного сговора, заключенного между шестью компаниями из Ростовской и Волгоградской областей. В деле фигурировали ООО «РостовАвтоДорСтрой», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой», ООО «Тацинское ДСУ» и ООО «Т-Транс».
Фирмы получали подряды на ремонт дорог в Ростовской, Волгоградской областях и республике Адыгея и искусственно ограничивали конкуренцию на торгах, что препятствовало снижению цены контрактов. Общий размер начальных цен контрактов, которые получили данные компании, составил 24 153 421 244 рубля.
Как следует из открытых данных, размещенных на сайте госзаказов, в частности, компания «ВолгогрАдавтоДорСтрой» получала контракты на строительство дорог в Октябрьском, Калачевском, Ольховском, Чернышковском районах Волгоградской области, а также на ремонт трассы Р-22 «Каспий» и М-4 «Дон».
По сведениям информагентства, фигурантами уголовного дела стали данная компания, а также ООО «Т-Транс» и ООО «Тацинское ДСУ».
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