Расследования

ФАС раскрыла дорожный картель в сфере нацпроекта на 24 млрд рублей в Ростовской и Волгоградской областях

Расследования 28.03.2023 11:30
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28.03.2023 11:30


ФАС России признала ООО «РостовАвтоДорСтрой», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой», ООО «Тацинское ДСУ» и ООО «Т-Транс» нарушившими антимонопольное законодательство. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в антимонопольном федеральном ведомстве. 

Напомним, в сентябре 2022 года на основании ранее проведенных внеплановых выездных проверок совместно с правоохранительными органами служба возбудила в отношении 6 организаций Ростовской и Волгоградской областей антимонопольное дело.  

Как установило расследование ФАС РФ, компании заключили антиконкурентное соглашение и в результате ограничили конкуренцию в 121 торговой процедуре. Торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту, в том числе капитальному, реконструкции и содержанию автодорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. Речь идет о трассах  на территории Ростовской, Волгоградской областях  и Республики Адыгея.

При этом часть средств на выполнение работ была выделена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Общий размер начальных  цен контрактов составил 24 153 421 244 рубля.

Организациям грозят крупные оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Также материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как следует из открытых данных, размещенных на сайте госзаказов, в частности, компания «ВолгогрАдавтоДорСтрой» получала контракты на строительство дорог в Октябрьском, Калачевском, Ольховском, Чернышковском районах Волгоградской области, а также на ремонт трассы Р-22 «Каспий» и М-4 «Дон». 

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