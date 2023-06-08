В пруду в Волгоградской области нашли тело 13-летней школьницы

В Руднянском районе Волгоградской области в ходе поисковых работ со дна пруда подняли тело 13-летней школьницы. Ранее сообщалось, что накануне, 7 июня, девочка пришла на берег водоема с дедушкой, в процессе купания она утонула.

– В ходе проведения поисковых мероприятий тело несовершеннолетней обнаружено в водоеме, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Признаков насильственной смерти нет. По результатам осмотра места происшествия следователями СКР будет назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, что трагедия разыгралась вечером 7 июня рядом с селом Ягодное. Находившийся на берегу дедушка девочки самостоятельно не смог спасти внучку.