Расследования

В пруду в Волгоградской области нашли тело 13-летней школьницы

Расследования 08.06.2023 12:18
0
08.06.2023 12:18


В Руднянском районе Волгоградской области в ходе поисковых работ со дна пруда подняли тело 13-летней школьницы. Ранее сообщалось, что накануне, 7 июня, девочка пришла на берег водоема с дедушкой, в процессе купания она утонула.  

– В ходе проведения поисковых мероприятий тело несовершеннолетней обнаружено в водоеме, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Признаков насильственной смерти нет. По результатам осмотра места происшествия следователями СКР будет назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, что трагедия разыгралась вечером 7 июня рядом с селом Ягодное. Находившийся на берегу дедушка девочки самостоятельно не смог спасти внучку.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
08.06.2023 13:50
Расследования 08.06.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 11:05
Расследования 08.06.2023 11:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 08:06
Расследования 08.06.2023 08:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 19:08
Расследования 07.06.2023 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 16:45
Расследования 07.06.2023 16:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 16:30
Расследования 07.06.2023 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 15:48
Расследования 07.06.2023 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 13:22
Расследования 07.06.2023 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 11:42
Расследования 07.06.2023 11:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 07:57
Расследования 07.06.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2023 20:25
Расследования 06.06.2023 20:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2023 15:33
Расследования 06.06.2023 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2023 12:22
Расследования 06.06.2023 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2023 18:20
Расследования 05.06.2023 18:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2023 15:48
Расследования 05.06.2023 15:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:50
Трое домушников обворовывали первые этажи в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
В Волгограде уволен и трудоустроен руководитель академии «Ротор» Александр ЛаптевСмотреть фотографии
13:01
Волгоградская облдума поддержала законопроект о запрете операций по смене полаСмотреть фотографии
12:57
Обнародован протокол совета Минкультуры РСФСР о демонтаже пилонов на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
12:20
Волгоградские приставы по ошибке списали деньги у «двойника» по ФИОСмотреть фотографии
12:18
В пруду в Волгоградской области нашли тело 13-летней школьницыСмотреть фотографии
11:05
СК: в пруду в Волгоградской области ищут тело ребенкаСмотреть фотографии
10:29
В аэропорту Волгограда у вылетающей в Баку пассажирки нашли 9905 евроСмотреть фотографии
10:26
Волгоградцам из-за жары запретят въезд в леса с 11 июняСмотреть фотографии
09:58
На Комсомольском мосту в Волгограде в ДТП попал КАМАЗ коммунальщиковСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области в пруду утонула 13-летняя девочкаСмотреть фотографии
08:36
В Роспотребнадзоре назвали условия открытия пляжей в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:06
В Котово завершили основные работы по прочистке засора канализацииСмотреть фотографии
21:14
ЦГМС: в Волгоградской области к выходным ожидается жара до +33 °ССмотреть фотографии
20:45
«Соседи — крысы и тараканы»: волгоградка сняла видеоэкскурсию по аварийному домуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
Интим-мошенники развели командированного в Волгоград инженера на 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
19:57
«Возражайте, чтобы не хвататься за голову»: в Волгограде пересчитали кадастровую стоимость зданий и жилья горожанСмотреть фотографии
19:36
Гонки на сапах и фестиваль красок: в Волжском анонсировали открытие пляжного сезонаСмотреть фотографии
19:08
Задушившей сына-младенца волгоградке на 2 года придется забыть об алкоголеСмотреть фотографии
19:03
Момент ДТП с «наскоком» на Астраханском мосту в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
«Подорвались на мине»: стали известны подробности гибели в зоне СВО волжского фотографа Владимира ЯкимоваСмотреть фотографии
18:29
В Волгограде ДТП на Астраханском мосту парализовало движение в центре городаСмотреть фотографии
17:54
В Котово отобрали пробы воды и почвы после фекального потопаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
Волгоградские хирурги провели две успешные операции с сохранением беременностиСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде больницу №11 возглавила врач УЗИ Ольга СтрельцоваСмотреть фотографии
17:07
В Волгоградской области похоронили погибшего под Артемовском 23-летнего сварщикаСмотреть фотографии
16:45
Экс-директор ООО «Скаймет» ответит в суде за распил 13 гаражей волгоградцевСмотреть фотографии
16:32
Поселок под Волгоградом избавили от кошмара на улице БаррикаднаяСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
Дело о ЧП с полицейским на Орловском пруду отправили в суд под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:50
В Волгоградскую область из Краснодара попало молоко с линкомициномСмотреть фотографии
 