В Волгоградской области в пруду утонула 13-летняя девочка





В Руднянском районе Волгоградской области в пруду утонула 13-летняя девочка. Информацию о смерти ребенка V102.RU подтвердил глава Осичковского сельского поселения Виктор Гусев. По его словам, тело ребенка ищут водолазы.

Собственный источник информагентства рассказал, что ЧП произошло в среду, 7 июня, в хуторе Осечки. Девочка пошла купаться на пруд не одна. Вместе с ней была еще одна девочка 4 лет и ее дедушка.

По предварительным данным, утонувшая девочка не умела плавать. Она купалась в пруду с надувным кругом. Трагедия произошла в тот момент, когда взрослый отвлекся.



