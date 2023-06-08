В Волгоградской области в пруду утонула 13-летняя девочка

Происшествия 08.06.2023 09:21
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08.06.2023 09:21
В Руднянском районе Волгоградской области в пруду утонула 13-летняя девочка. Информацию о смерти ребенка V102.RU подтвердил глава Осичковского сельского поселения Виктор Гусев. По его словам, тело ребенка ищут водолазы.
Собственный источник информагентства рассказал, что ЧП произошло в среду, 7 июня, в хуторе Осечки. Девочка пошла купаться на пруд не одна. Вместе с ней была еще одна девочка 4 лет и ее дедушка.
По предварительным данным, утонувшая девочка не умела плавать. Она купалась в пруду с надувным кругом. Трагедия произошла в тот момент, когда взрослый отвлекся.
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