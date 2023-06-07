В Волгограде больницу №11 возглавила врач УЗИ Ольга Стрельцова

В Волгограде произошла смена руководства клинической больницы № 11. По информации облздрава, на должность главного врача назначена Ольга Стерльцова, ранее занимавшая должность заведующего отделением функциональной диагностики в лечебном учреждении.

Кандидатура Стрельцовой утверждена на данную должность по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения. Перед новым руководителем больницы №11 поставлена задача по повышению качества первичной помощи и медпомощи больным в условиях стационара больницы.

– Ольга Стрельцова закончила Волгоградский медуниверситет, после этого прошла профессиональную переподготовку по первичной специализации по ультразвуковой диагностике на кафедре лучевой диагностики ВолгГМУ. Имеет действующие сертификаты специалиста «Ультразвуковой диагностики» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье», – сообщили в облздраве.

В больнице № 11 Стрельцова работает с 2007 года.