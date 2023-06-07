Расследования

Дело о ЧП с полицейским на Орловском пруду отправили в суд под Волгоградом

Расследования 07.06.2023 16:30
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07.06.2023 16:30


Уголовное дело в отношении владелицы турбазы «Орловский пруд» по факту тяжелого травмирования 32-летнего мужчины направлено для рассмотрения в Городищенский районный суд Волгоградской области. По информации официального представителя прокуратуры региона Оксаны Чередининой, 31-летней предпринимательнице грозит до 6 лет лишения свободы. Волгоградка обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

Напомним, что во время отдыха на Орловском пруду в Городищенском районе 9 июля 2022 года 32-летний сотрудник полиции прыгнул в водоем с головой, в результате чего получил тяжелую травму позвоночника. Как становили следователи, дно пруда оказалось застелено бетонными плитами. 

– Обвиняемая на берегу Орловского пруда организовала туристическую базу на земельном участке, предоставленном ей в субаренду для выращивания рыбы. При этом какой-либо информации о запрете купания на берегу пруда на береговой линии у базы отдыха не имелось, – говорится в материалах уголовного дела. – В результате удара о бетонную плиту 32-летний мужчина получил телесные повреждения в виде закрытой позвоночно-спинномозговой травмы, что повлекло тяжкие последствия для его здоровья. В настоящее время он не может самостоятельно передвигаться, вынужден проходить дорогостоящее лечение и реабилитацию.

Представитель прокуратуры  уточняет, что предпринимательница своей вины не признает. А вот городищенская прокуратура сочла собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и направила дело для рассмотрения в суд. 

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