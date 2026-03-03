



4 марта Мосгорсуд рассмотрит жалобу Дарьи Казанковой на решение Мещанского районного суда. Руководитель правового управления администрации Волгограда не согласна с постановлением о продлении ей меры пресечения в виде ареста. Согласно картотеке суда, заседание пройдёт в 09:40 в зале №347 апелляционного корпуса.

Напомним, ранее 17 декабря 2025 года в Волгограде были задержаны глава облкомприроды Алексей Сивокоз, его заместитель Ирина Панина, начальница правового управления администрации Волгограда Дарья Казанкова. Все фигуранты были сразу же доставлены в Москву. Им вменяется злоупотребление должностными полномочиями.

12 февраля 2026 года Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения сразу всем троим фигурантам. Позже, 16 и 17 февраля, подозреваемые обратились с апелляционными жалобами. Однако на текущий момент дата проведения определена лишь по обращению Дарьи Казанковой.

