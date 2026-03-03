Главное

Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеров
3 февраля в Москве состоялась коллегия СК России. На заседании Александр Бастрыкин подвёл итоги деятельности органа в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период следователями направлено в суды...
Федеральные новости
 Устный экзамен по истории сделают обязательным в 9-х классах
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил 3 марта о введении устного экзамена по истории в 9-м классе. По его словам, впервые российских школьников проверят на знание исторических фактов в 2026/27...
Общество

Мосгорсуд 4 марта рассмотрит апелляцию волгоградской чиновницы Казанковой

Общество 03.03.2026 14:33
0
03.03.2026 14:33


4 марта Мосгорсуд рассмотрит жалобу Дарьи Казанковой на решение Мещанского районного суда. Руководитель правового управления администрации Волгограда не согласна с постановлением о продлении ей меры пресечения в виде ареста. Согласно картотеке суда, заседание пройдёт в 09:40 в зале №347 апелляционного корпуса.

Напомним, ранее 17 декабря 2025 года в Волгограде были задержаны глава облкомприроды Алексей Сивокоз, его заместитель Ирина Панина, начальница правового управления администрации Волгограда Дарья Казанкова. Все фигуранты были сразу же доставлены в Москву. Им вменяется злоупотребление должностными полномочиями.

12 февраля 2026 года Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения сразу всем троим фигурантам. Позже, 16 и 17 февраля, подозреваемые обратились с апелляционными жалобами. Однако на текущий момент дата проведения определена лишь по обращению Дарьи Казанковой.

Фото: Мосгорсуд

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.03.2026 16:21
Общество 03.03.2026 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2026 15:51
Общество 03.03.2026 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2026 15:17
Общество 03.03.2026 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2026 14:44
Общество 03.03.2026 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2026 14:33
Общество 03.03.2026 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2026 13:29
Общество 03.03.2026 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2026 11:51
Общество 03.03.2026 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2026 11:41
Общество 03.03.2026 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2026 10:56
Общество 03.03.2026 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2026 10:43
Общество 03.03.2026 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2026 10:34
Общество 03.03.2026 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2026 10:29
Общество 03.03.2026 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2026 10:28
Общество 03.03.2026 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2026 10:23
Общество 03.03.2026 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2026 10:21
Общество 03.03.2026 10:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:21
Волгоградцы не увидели кровавую «Луну червя»Смотреть фотографии
12:51
Застрявшие в ОАЭ волгоградцы могут вернуться домой 4 мартаСмотреть фотографии
12:20
Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеровСмотреть фотографии
12:17
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится 9 мартаСмотреть фотографии
12:09
Райцентр в Волгоградской области остался без воды из-за аварииСмотреть фотографии
12:05
Водолазы ищут в Волге утонувшего 30-летнего волжанинаСмотреть фотографии
11:44
Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионовСмотреть фотографии
11:33
Мосгорсуд 4 марта рассмотрит апелляцию волгоградской чиновницы КазанковойСмотреть фотографии
11:31
К сезону автопутешествий на трассе Волгоград-Ростов расширили покрытие мобильного интернетаСмотреть фотографии
10:58
Устный экзамен по истории сделают обязательным в 9-х классахСмотреть фотографии
10:29
В Урюпинске простятся с 44-летним стрелком Сергеем КукушкинымСмотреть фотографии
09:25
«Динамо-Синара» в четвертьфинале женской Суперлиги: расписание матчейСмотреть фотографии
08:51
Под Волгоградом 37-летний водитель погиб в перевернувшемся «китайце»Смотреть фотографии
08:51
Осужденную за кражу в Москве волгоградку заставили вернуть похищенное с процентамиСмотреть фотографии
08:45
Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежнойСмотреть фотографии
08:41
В трущобах, но с «золотым» тарифом: волгоградцы рассказали, как выживают в расползающемся на части общежитииСмотреть фотографии
08:38
Волгоградка взыскала с УК ущерб после прилёта песочницыСмотреть фотографии
08:25
Продвинутым дояркам в Волгоградской области готовы платить более 100 тысячСмотреть фотографии
07:56
Андрею Бочарову презентовали модель народного мемориала в честь бойцов СВОСмотреть фотографии
07:43
«Крупные игроки рвут на себе волосы»: в Волгограде накануне 8 Марта снизилась закупочная цена тюльпановСмотреть фотографии
07:34
В Урюпинске соцобъекты и жилые дома из-за аварии остались без водыСмотреть фотографии
07:29
В Волгограде прощаются с погибшим на СВО полицейским Алексеем ЗвонковымСмотреть фотографии
07:28
Волжанке грозит до пяти лет тюрьмы за фиктивную прописку нелегаловСмотреть фотографии
07:23
В Ростовской области весной ожидается аномальное за 30 лет теплоСмотреть фотографии
07:21
Волгоградскую область советуют туристам для отдыха на природе в мартеСмотреть фотографии
07:12
Под Волгоградом не нашлось желающих улучшить обводнение Волго-Ахтубинской поймы за 2,4 млрд рублейСмотреть фотографии
07:11
Под Волгоградом продавец заплатит 5 тысяч за «Лунтика» без документовСмотреть фотографии
07:00
Соревнования ко Дню шахтера стартовали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:47
Массовые проверки торговцев цветами начались в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:34
Волгоградцев предупредили о фейковых цветочных онлайн-магазинахСмотреть фотографии
 