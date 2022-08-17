Расследования

СК возбудил дело после ЧП с полицейским в Орловском пруду под Волгоградом

Расследования 17.08.2022 10:58
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17.08.2022 10:58



Уголовное дело возбуждено по факту получения 31-летним мужчиной тяжелых травм во время купания в Орловском пруду в Волгоградской области.
- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), - сообщили в СУ СКР по Волгоградской области. 
По данным следствия, 31-летний мужчина с друзьями 9 июля отдыхал в одной из обустроенных для отдыха беседок на берегу водоема, расположенного в селе Орловка Городищенского района Волгоградской области.
Установлено, что берег водоема, беседка, а также прилегающая к ней территория не были оборудованы специальными информационными знаками, табличками и баннерами, запрещающими купание в водоеме. А также предупреждающими о наличии на дне водоема опасных предметов.
- В связи с отсутствием информации запрещающей купание в водоеме, мужчина, решив в нем искупаться, с разбега прыгнул в воду, ударившись головой о бетонную плиту, находившуюся на дне водоема, получив травму позвоночника, - сообщили в СУ СКР по региону.
Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение одного из медицинских учреждений. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи угрозы его жизни нет.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», этим летом на Орловском пруду произошли два трагических случая. Отдых у воды с купанием и нырянием для 26- и 31-летних мужчин обернулся тяжелейшими травмами, переломом позвоночника и реанимацией. Первый случай произошел 19 июня, а второй 9 июля с 31-летним полицейским. 
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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