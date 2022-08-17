СК возбудил дело после ЧП с полицейским в Орловском пруду под Волгоградом









Уголовное дело возбуждено по факту получения 31-летним мужчиной тяжелых травм во время купания в Орловском пруду в Волгоградской области.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), - сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, 31-летний мужчина с друзьями 9 июля отдыхал в одной из обустроенных для отдыха беседок на берегу водоема, расположенного в селе Орловка Городищенского района Волгоградской области.

Установлено, что берег водоема, беседка, а также прилегающая к ней территория не были оборудованы специальными информационными знаками, табличками и баннерами, запрещающими купание в водоеме. А также предупреждающими о наличии на дне водоема опасных предметов.

- В связи с отсутствием информации запрещающей купание в водоеме, мужчина, решив в нем искупаться, с разбега прыгнул в воду, ударившись головой о бетонную плиту, находившуюся на дне водоема, получив травму позвоночника, - сообщили в СУ СКР по региону.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение одного из медицинских учреждений. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи угрозы его жизни нет.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», этим летом на Орловском пруду произошли два трагических случая . Отдых у воды с купанием и нырянием для 26- и 31-летних мужчин обернулся тяжелейшими травмами, переломом позвоночника и реанимацией. Первый случай произошел 19 июня, а второй 9 июля с 31-летним полицейским.

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»