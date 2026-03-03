Телеком 03.03.2026 14:31
0
03.03.2026 14:31
К весеннему сезону автопутешествий в Волгоградской области на участке федеральной автодороги Р-260 Волгоград-Ростов установили дополнительное телеком-оборудование. Как сообщает ИА «Высота 102», за счет строительства 20 базовых станций значительно расширилось покрытие мобильного интернета на одной из ключевых магистралей юга России.
В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета выросла на 25% на участке трассы, соединяющей Волгоградскую и Ростовскую области. Трасса Р-260 проходит через Калач-на-Дону, Суровикино, Морозовск, Белую Калитву и Каменск-Шахтинский. Развитие инфраструктуры особенно важно для автомобилистов, пассажиров междугородних маршрутов и жителей малых населенных пунктов. Стабильная связь позволяет пользоваться навигационными сервисами, онлайн-банкингом, государственными цифровыми услугами, а в экстренной ситуации – оперативно связаться со службами помощи.
По данным информагентства, благодаря проведенным работам, устойчивая мобильная связь и более высокая скорость мобильного интернета также теперь наблюдаются в поселках Приканальный, Октябрьский, Ильевка, Новый Рогачик, Прудбой. Улучшения также коснулись села Мариновка и хуторов Новомаксимовский, Логовский, Ляпичев и Степной. Усиление сети повысило качество связи на прилегающих участках трассы и вблизи Калача-на-Дону.
В зону улучшенного покрытия вошли и популярные места отдыха, среди которых Карповское водохранилище – крупнейшее в системе Волго-Донского канала, а также природный памятник регионального значения «Ирисовый» в Калачевском районе, где сосредоточены редкие и краснокнижные виды растений.
– Трасса Р-260 – это не просто направление между двумя регионами, а ежедневный маршрут для тысяч людей: тех, кто работает в соседних районах, перевозит грузы, едет к родным или путешествует по югу России, – подчеркнула директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова. – Для нас было принципиально обеспечить непрерывность связи именно на протяженных загородных участках и в небольших населенных пунктах вдоль магистрали. Усиление сети на этом направлении повышает не только комфорт, но и безопасность поездок.
К сезону автопутешествий на трассе Волгоград-Ростов расширили покрытие мобильного интернета03.03.2026 14:31
Телеком 03.03.2026 14:31
В озябший мир придет весна: Wink представляет согревающие мартовские премьеры03.03.2026 13:04 Реклама
Телеком 03.03.2026 13:04 Реклама
Билайн и «Группа Лента» запустили социальный видеоролик в поддержку «ЛизаАлерт»27.02.2026 16:21 Реклама
Телеком 27.02.2026 16:21 Реклама
«Ростелеком» открыл доступ к медицинским консультациям через мессенджер MAX27.02.2026 14:04 Реклама
Телеком 27.02.2026 14:04 Реклама
Т2 запускает продажи смартфонов линейки Samsung Galaxy S2627.02.2026 11:13 Реклама
Телеком 27.02.2026 11:13 Реклама
Билайн в Волгоградской области подключил 100-тысячного пользователя домашнего интернета26.02.2026 11:53 Реклама
Телеком 26.02.2026 11:53 Реклама
В преддверии праздника: аналитики назвали любимые зимние маршруты волгоградцев26.02.2026 10:27 Реклама
Телеком 26.02.2026 10:27 Реклама
Масленица с ИИ: «Ростелеком» стал партнером городских гуляний в Волгограде25.02.2026 11:13 Реклама
Телеком 25.02.2026 11:13 Реклама
Горы зовут: Т2 собрала цифровой портрет волгоградцев, отдыхающих в Сочи20.02.2026 13:21 Реклама
Телеком 20.02.2026 13:21 Реклама
Цифровой кластер «Ростелекома» запустил сайт для стартапов и инновационных компаний18.02.2026 16:40 Реклама
Телеком 18.02.2026 16:40 Реклама
Эксперты назвали «Отличное место для работы» в отрасли телекома18.02.2026 13:27 Реклама
Телеком 18.02.2026 13:27 Реклама
Туристический поток из Китая в Волгоградскую область вырос в 1,5 раза – big data T218.02.2026 11:59 Реклама
Телеком 18.02.2026 11:59 Реклама
Fuzzy Logic Labs предупреждает о новой волне атак через домовые чаты17.02.2026 16:12 Реклама
Телеком 17.02.2026 16:12 Реклама
Билайн за год увеличил покрытие сети в 90 городах и поселках Волгоградской области16.02.2026 14:13 Реклама
Телеком 16.02.2026 14:13 Реклама
Волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин13.02.2026 15:06
Телеком 13.02.2026 15:06