



К весеннему сезону автопутешествий в Волгоградской области на участке федеральной автодороги Р-260 Волгоград-Ростов установили дополнительное телеком-оборудование. Как сообщает ИА «Высота 102», за счет строительства 20 базовых станций значительно расширилось покрытие мобильного интернета на одной из ключевых магистралей юга России.

В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета выросла на 25% на участке трассы, соединяющей Волгоградскую и Ростовскую области. Трасса Р-260 проходит через Калач-на-Дону, Суровикино, Морозовск, Белую Калитву и Каменск-Шахтинский. Развитие инфраструктуры особенно важно для автомобилистов, пассажиров междугородних маршрутов и жителей малых населенных пунктов. Стабильная связь позволяет пользоваться навигационными сервисами, онлайн-банкингом, государственными цифровыми услугами, а в экстренной ситуации – оперативно связаться со службами помощи.

По данным информагентства, благодаря проведенным работам, устойчивая мобильная связь и более высокая скорость мобильного интернета также теперь наблюдаются в поселках Приканальный, Октябрьский, Ильевка, Новый Рогачик, Прудбой. Улучшения также коснулись села Мариновка и хуторов Новомаксимовский, Логовский, Ляпичев и Степной. Усиление сети повысило качество связи на прилегающих участках трассы и вблизи Калача-на-Дону.

В зону улучшенного покрытия вошли и популярные места отдыха, среди которых Карповское водохранилище – крупнейшее в системе Волго-Донского канала, а также природный памятник регионального значения «Ирисовый» в Калачевском районе, где сосредоточены редкие и краснокнижные виды растений.

– Трасса Р-260 – это не просто направление между двумя регионами, а ежедневный маршрут для тысяч людей: тех, кто работает в соседних районах, перевозит грузы, едет к родным или путешествует по югу России, – подчеркнула директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова. – Для нас было принципиально обеспечить непрерывность связи именно на протяженных загородных участках и в небольших населенных пунктах вдоль магистрали. Усиление сети на этом направлении повышает не только комфорт, но и безопасность поездок.



