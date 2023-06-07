Расследования 07.06.2023 15:48
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07.06.2023 15:48
Двое жителей Фролово, избивших до смерти своего приятеля, предстанут перед судом. Как сообщила V102.RU старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова, ранее судимые 36-летний и 34-летний мужчины 1 декабря прошлого года расправились со своим знакомым во время пьянки.
Кровавая драма разыгралась в доме по улице Матросова. В процессе застолья обвиняемые вспомнили старые обиды и стали избивать своего знакомого. Когда несчастный перестал подавать признаки жизни, приятели продолжили пьянку, а потом решили избавиться от тела. Труп знакомого они закопали в сарае, разобрав доски, и засыпали яму. В доме, где произошло убийство, они вымыли полы, а также сожгли свою одежду.
Тело погибшего мужчины было обнаружено правоохранителями 7 декабря в рамках проводимых ими розыскных мероприятий по обращению родственников потерпевшего о его безвестном исчезновении.
Кроме того, в рамках расследования уголовного дела было установлено, что 36-летний фигурант, являясь лицом, в отношении которого был установлен административный надзор, неоднократно не соблюдал введенные в отношении него ограничения и даже умудрился совершить кражу имущества.
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